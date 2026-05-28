Arousa recibe los principales galardones de los I Premios Turismo Rías Baixas

Foto de familia de las autoridades y los representantes de las diferentes empresas y personas galardonadas con la primera edición de los Premios Turismo Rías Baixas Deputacion Pontevedra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ensalzó, durante el desarrollo de la gala de los primeros Premios Turismo Rías Baixas, celebrada ayer en Baiona, “a excelencia e sustentabilidade do destino turístico Rías Baixas”, sin olvidarse de los profesionales del sector que operan en la provincia.

Los galardones, creados este año por el gobierno provincial, tienen como objetivo reconocer la aportación de personas, empresas e instituciones de distintos concellos y diversos ámbitos del turismo a consolidar un modelo turístico responsable con el medio ambiente y descentralizado. “Se alguén quere saber como será o futuro do turismo, natural, non masificado, ordenado, excelente, diverso... pero quere velo xa, que mire para o noso destino e os nosos permiados”, afirmó el mandatario provincial para cerrar la ceremonia de entrega de los premios.

En esta edición se premiaron ocho proyectos entre más de ochenta aspirantes.La primera entrega de las siete categorías reconocidas fue la de ‘Turismo responsable’, que recayó en la empresa Piragüilla, de A Illa de Arousa, porque “son capaces de facer aínda máis memorable a visita a unha das xoias das Rías Baixas”, remarcó Luis López. La segunda, la de ‘Innovación’, fue para Tee Travel SL, “porque traballan coa outra moeda de curso legal no turismo, que non é o euro, senón a confianza”.

En la categoría de ‘Experiencia en redes’, se distinguió la propuesta de Bosque de Nadal de Noalla, “que son un regreso á esencia dunhas datas para a familia, diversión sen pantallas, contacto real e natureza”. El mejor proyecto municipal fue el de las Aldeas de Nadal de Lalín, porque “nas Rías Baixas de terra adentro o Nadal de Lalín compite con outro ‘la’, de Laponia”.

En la modalidad de mejor oficina de la red de Rías Baixas triunfó Mar de Santiago, a quien Luis López calificó como “a casa da hospitalidade”, y el de la mejor persona informadora turística fue para Valentín Verea, “máis que un guía, un amigo” para los turistas de Mondariz Balneario.

Finalmente, en la categoría de ‘Mellor traxectoria’ se entregaron dos galardones; a Casa do Patrón de Lalín y a Francisco González López, “para lembrarnos que toda unha vida dedicada á atención aos demais sempre leva premio”, confesó el presidente.

Profesionales de toda la provincia

Con la presencia de profesionales de todos los rincones de la provincia, de reprseentantes de buena parte de los ayuntamientos, y de miembros de entidades públicas y privadas, el acto celebrado en el Praador de Baiona se vivió como una celebración del modelo de turismo que pretende promover Rías Baixas.

La gala fue conducida por la actriz Marta Larralde, que ya había presentado en Fitur la campaña ‘Rías Baixas: a túa meta o teu destino’, y contó con la participación del diputado y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, que ejerció de anfitrión.

Además, estuvo presente Toni Nadal, experto en deporte y turismo, conferenciante y exentrenador de Rafa Nadal, que puso en valor las fortalezas de un modelo de éxito como el de las Rías Baixas antes de que se procediese a la entrega de los galardones entre las candidaturas propuestas.

El acto, de principio a fin, se convirtió en un punto de puesta en valor de los productos que se ofrecen desde la provincia de Pontevedra y que son capaces de conquistar el mundo.

De este modo, el presidente de la Diputación remarcó que todo lo que se ha conseguido hasta ahora y lo que queda por venir se debe a la labor de los profesionales del sector turístico de la provincia.

Fuerza del sector

“Cada porta aberta de cada establecemento, cada servizo atendido, cada sorriso ao visitante, cada axuda ao peregrino, cada medida que adoptades para que Rías Baixas sexa unha das provincias con máis bandeiras azuis, con máis certificados de calidade ou cada traxecto, cada evento, cada festa, cada menú, cada etapa do Camiño é porque alguén está detrás e sodes vós, con nomes e apelidos”, subrayó el presidente de la entidad provincial tanto a los que recibieron el galardón, diseñado por la artesana Ana Tenorio, como a los que lo recibirán en las próximas ediciones.

Aprovechando la figura de Toni Nadal, presente en la gala de ayer, Luis López, se refirió a una frase del exentrenador de Rafa Nadal y que, según confesó, aplica en su día a día. “Nunca unha escusa nos fixo gañar un partido”. López la calificó de “brillante” y quiso adaptarla a la realidad de la provincia y del turismo.

“Ningún dos premiados desta noite se deixou vencer polas dificultades, pese a que algún podería ampararse nas escusas, que son sempre moitas e moi fáciles”, para agregar que “por sorte, os nosos campións o turismo venceron todas as dificultades” para dirigirse después a todos los presentes para darles las “grazas”.

Echando mano del lema de la campaña turística de este año en las Rías Baixas, Luis López reflexionó sobre la naturaleza, las fortalezas y el saber hacer de todas las personas que construyen cada día un destino turístico extraordinario. “Ás veces penso que o noso destino era ser destino, como se estivera escrito nalgunha parte”, señaló.

Finalmente, el presidente de la Diputación expuso que “o A do noso ADN é de Anfitrións. Hoxe cómpre reivindicalo. O turismo é o contrario ás fronteiras, ao rexeitamento, á discordia, á fobia. A terra do Camiño e da Arribada nunca estivo aí, non está agora e imos procurar que nunca estea, por máis que outros se empeñen. Porque o turismo para nós non é só unha cifra que medra e medra. É un valor a protexer. Visitar é compatible con vivir. Calidade turística é compatible con calidade de vida. E compartir riquezas é compatible con coidalas”, reivindicou o el titular del ejecutivo provincial.

Luis López concluyó su intervención apelando a la riqueza natural de las Rías Baixas. “Somos natureza, cun mar de viñedos e de estrelas, tamén somos castelos, camelia, té ou bienal de arte...”. Enumeró un sinfín de atractivos que identifican a la provincia y repitió que “Rías Baixas é meta e é destino. Ese é o noso lema deste ano, pero a realidade é que, quen vén a Rías Baixas, repite”.