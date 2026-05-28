A Illa licita el tren turístico con paradas libres a modo de bus circular y bonificado para los vecinos

El nuevo servicio relevará al autobús que funcionó la pasada canícula | Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa de Arousa anunció hoy la apertura de la licitación del tren turístico que hará las funciones además de bus circular durante el verano. El plazo de presentación de ofertas es de quince días desde la publicación del anuncio en el boletín de la provincia.

“O servizo permitirá ao visitante subir e baixar libremente en calquera das 16 paradas do circuíto durante toda a xornada, cun único billete diario”, explican desde el gobierno que preside Luis Arosa. El itinerario será circular, con salida y llegada en la playa de O Bao, recorriendo puntos de interés “natural, patrimonial e marisqueiro da Illa” como son las playas de Riasón y Cabodeiro, O Xufre, O Cantiño, O Faro, Testos, Avenida Castelao y Avenida da Ponte, O Carreirón y otros enclaves significativos, detallan.

El horario de funcionamiento abarcará de 9 a 21 horas, con una frecuencia mínima de una salida completa del circuito cada 60 minutos. La temporada obligatoria de prestación de servicio irá del 15 de junio al 15 de septiembre, con posibilidad de ampliar el servicio a la Semana Santa y al período de Navidad.

Tarifas

Las tarifas máximas fijadas en el pliego son de siete euros para adultos, cuatro euros para niños de entre 3 y 12 años, un euro para bebés y dos euros para las personas empadronadas en el municipio. Las empresas licitadoras podrán ofrecer precios inferiores, el que será valorado positivamente en la adjudicación. Habrá además “bonificación para os veciños”, avanzan desde el gobierno local.

El Ayuntamiento otorga la autorización sin canon económico, al considerar el servicio “un elemento de valor para a promoción turística do municipio”. Además, “a empresa adxudicataria deberá presentar informes mensuais de uso, atender as incidencias no prazo máximo de 24 horas e dispor dun sistema de recollida de queixas accesible aos usuarios. O vehículo, con capacidade mínima para 20 persoas e ITV en vigor en todo momento, deberá reflectir na súa imaxe exterior a identidade turística da Illa”.

La duración inicial del contrato es de un año, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de cuatro, detallan las mismas bases.

También el 15 de junio se pondrá en marcha la zona azul en Area da Secada. El precio de la hora será de 0,50 euros, se delimitarán 300 plazas de aparcamiento y se instalarán tres parquímetros. Los vehículos censados en A Illa podrán estacionar sin restricciones, pero dentro del horario, prohibiéndose la pernocta, entre las 0 y las 8 horas.