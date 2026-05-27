Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

O Castro impulsa en Baión la segunda edición de la ‘Xuntanza Galega da Discapacidade’

B. Y. O Salnés
27/05/2026 19:40
Una representación de la entidad, voluntarios y usuarios, ayer, en la sede social en Baión |
Integrantes del colectivo, en una imagen de archivo
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

 La asociación O Castro de Baión celebrará el próximo día 5 la que será II Xuntanza Galega da Discapacidade, que estará conformada “por dúas dinámicas paralelas”, explican desde el colectivo promotor.

Así, por un lado se organiza una “exposición de experiencias no traballo con persoas con discapacidade e a asistencia dun convidado especial, Dabiz Riaño, investigador do CSIC e paciente diagnosticado con ELA”. Por otro lado, también habrá espacio para el trabajo de otras asociaciones, ya que “falaremos sobre ‘Os fogares que transforman vidas’ e inserción laboral para persoas con discapacidade, con experiencias moi alentadoras postas en marcha por Autismo Bata”, explican.

El programa incluye actos durante toda la mañana, en la casa de cultura y explanada junto campo de la iglesia. “A celebración deste II Encontro non só representa un espazo de lecer e convivencia, senón que constitúe unha ferramenta clave de interese público ao fomentar a cohesión social, a transferencia de boas prácticas entre entidades galegas e a sensibilización directa da cidadanía sobre a vida autónoma”, valoran.

“Este evento contribúe de xeito efectivo á eliminación de estigmas e barreiras”, en favor de la inclusión y la igualdad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620