O Castro impulsa en Baión la segunda edición de la ‘Xuntanza Galega da Discapacidade’
La asociación O Castro de Baión celebrará el próximo día 5 la que será II Xuntanza Galega da Discapacidade, que estará conformada “por dúas dinámicas paralelas”, explican desde el colectivo promotor.
Así, por un lado se organiza una “exposición de experiencias no traballo con persoas con discapacidade e a asistencia dun convidado especial, Dabiz Riaño, investigador do CSIC e paciente diagnosticado con ELA”. Por otro lado, también habrá espacio para el trabajo de otras asociaciones, ya que “falaremos sobre ‘Os fogares que transforman vidas’ e inserción laboral para persoas con discapacidade, con experiencias moi alentadoras postas en marcha por Autismo Bata”, explican.
El programa incluye actos durante toda la mañana, en la casa de cultura y explanada junto campo de la iglesia. “A celebración deste II Encontro non só representa un espazo de lecer e convivencia, senón que constitúe unha ferramenta clave de interese público ao fomentar a cohesión social, a transferencia de boas prácticas entre entidades galegas e a sensibilización directa da cidadanía sobre a vida autónoma”, valoran.
“Este evento contribúe de xeito efectivo á eliminación de estigmas e barreiras”, en favor de la inclusión y la igualdad.