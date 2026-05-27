La renovación del césped del campo de Monte da Lomba estará lista en quince días

Las autoridades durante una visita a la obra en marcha | cedida

Vilanova obra en el campo de fútbol de Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro, para la renovación del césped sintético del terreno de juego. La actuación cuenta con 215.121 euros de presupuesto, de los que 139.349 los aporta la Diputación de Pontevedra y, el resto, el propio Ayuntamiento vilanovés.

Se ejecuta el desmontaje del césped antiguo y del equipamiento deportivo existente, la regularización del pavimento asfáltico, limpieza y drenaje, la instalación de un nuevo césped de última generación y el montaje del equipamiento deportivo con el que ya se contaba previamente.

Está previsto que todo pueda estar listo en unos quince días de plazo, señalaron desde el gobierno local.

El alcalde, Gonzalo Durán, recordó que esta intervención supone “o terceiro campo municipal no que se renova o céspede nos últimos anos, co obxectivo de completar a substitución dos tapetes nos catro campos municipais”. “Trátase dunha actuación moi necesaria que o club levaba tempo pedindo”, añadió el primer edil.

En Corón

Gonzalo Durán avanzó, además, que en el campo de Corón se iniciarán próximamente las mismas tareas de remodelación. El importe total de estas labores en los terrenos de juego de toda la villa, ascenderán la cerca de 850.000 euros.