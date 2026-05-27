A Illa inicia el arreglo integral del pavimento de la calle Aransa con casi 66.000 euros

El firme se encuentra en mal estado | cedida

El Concello de A Illa de Arousa anunció hoy la próxima renovación completa del pavimento de la calle Aransa, con una inversión de 65.913,41 euros, financiados íntegramente a través del Plan Extraordinario Vía Depo 2026 de la Diputación de Pontevedra.

Las obras contemplan el fresado de la capa de rodadura deteriorada y la reposición con nueva mezcla bituminosa en caliente sobre una superficie total de 2.627,61 metros cuadrados, abarcando la totalidad de la calzada de este vial.

Se completarán los trabajos en esta calle con el realce de 48 tapas de registro y la reposición de la señalización horizontal.

El plazo de ejecución previsto es de un mes, con una organización por fases que “garantirá en todo momento o acceso a vivendas, locais comerciais e servizos de emerxencia”, indican desde el gobierno local insular.

El plan provincial

El alcalde de la localidad isleña, el socialista Luis Arosa, valoró a respecto del prorgama provincial que permite financiar la obra que “este plan naceu da demanda que se trasladou á Deputación tras os danos causados polos temporais, e hoxe convértese en obras reais para a nosa veciñanza”.

Por ello, afirmó que se trata de un plan inversor nuevo que sería “o resultado de non quedarse de brazos cruzados: de reclamar, de xestionar e de conseguir que o diñeiro chegue ás rúas da Illa de Arousa”.