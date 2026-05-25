“Pistas adecuadas” para identificar al conductor del atropello mortal en Vilanova

Abel Losada, en el centro al lado del alcalde, durante una reciente campaña de seguridad vial en Cambados | Gonzalo Salgado

La Guardia Civil avanza en la investigación para tratar de identificar a la persona que conducía el vehículo que acabó con la vida de un vilanovés el pasado fin de semana, en un atropello en el que el automóvil implicado se dio a la fuga. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, aseguró hoy que el instituto armado “está volcado para aclarar lo sucedido” y “me indican que hay pistas adecuadas para localizar al conductor”.

Losada hizo una declaración a raíz de los dos peatones fallecidos en la provincia este fin de semana, ambos en la comarca de O Salnés. Además del suceso de Vilanova, el domingo ocurrió otro en Sanxenxo, cuando tras una colisión previa entre vehículos, uno invadió un tramo de acera “llevándose por delante a una mujer de 38 años que llevaba a su hija pequeña en brazos”, resultando fallecida la primera y resultando herida la menor.

El subdelegado habla de “la peor racha desde 2019” e insiste en las campañas preventivas

El subdelegado valoró, así, que “acabamos de vivir otro fin de semana negro en las carreteras de la provincia, con dos peatones fallecidos”. “Con este suceso son ya ocho los peatones que han perdido la vida en circunstancias cada vez más extrañas” y “debo decirlo también en lo que parece ser un cúmulo de mala suerte”. “Si a estos ocho atropellos unimos el del trabajador atropellado por un camión en una discusión de tráfico, serían nueve, pero este último es un suceso bajo investigación judicial y con unas circunstancias diferentes”, añadió.

Campañas preventivas

Losada subrayó que “estos ocho atropellos en sólo cinco meses son la peor racha desde 2019, y debo decir que llevamos ya un mes organizando charlas de seguridad vial dirigidas específicamente a mayores, pues siete de los fallecidos tenían más de 65 años”. De hecho, una de estas jornadas se presentó en Cambados hace unos días.

En todo caso, el subdelegado hizo “una llamada a la prudencia cuando se cruza o se camina por una carretera, incluso cuando se camina por la acera, pues a la vista está lo que ha sucedido este fin de semana”.

La otra víctima mortal este fin de semana fue la mujer arrollada en Sanxenxo tras un choque previo

Tras mandar un mensaje de “solidaridad y cariño” a las familias de las víctimas, Abel Losada avanzó también que “desde la subdelegación del Gobierno, la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico continuaremos con nuestra campaña provincial de prevención de atropellos”.

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