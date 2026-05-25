La creatividad conquista el tiempo libre: crece la oferta y demanda en O Salnés por las actividades de ocio artesanales

Taller de bordado en la librería Casa das Formigasm en Cambados Mónica Ferreirós

La aparición y el constante avance de los recursos digitales supusieron un auténtico “boom” de innovación y novedad en la sociedad. La necesidad –y cada vez más la obligación– de mantenerse actualizado ha provocado que la tecnología monopolice progresivamente todos los aspectos de la vida cotidiana: trabajo, estudios, redes sociales o información, entre otras cosas, pasan inevitablemente por una pantalla, hasta llegar al punto de, prácticamente, permanecer conectados durante casi las 24 horas del día.

Sin embargo, en una realidad marcada por la sobreestimulación digital y el exceso de información que recibimos constantemente, muchas personas sienten cada vez más la necesidad de desconectar y mantener la mente en blanco o distraída, buscando alternativas que les permitan estar alejadas de las pantallas y mismo socializar sin que haya un móvil u ordenador de por medio.

Como respuesta a esta situación, en los últimos años ha crecido de forma progresiva la oferta de actividades creativas y de ocio impulsadas por negocios y asociaciones, que realmente ven en estas propuestas manuales una alternativa a la “dependencia” tecnológica. Cerámica, pintura o costura son solo algunas de las actividades que cada vez atraen a más personas en busca de una pausa frente al frenético ritmo digital.

En Cambados, la librería Casa das Formigas fue una de las precursoras en la comarca de O Salnés de esta clase de actividades. “Eu cando abrín, xa hai dous anos, fíxeno coa intención de poder facer unha oferta cultural un pouco diferente, cuenta la propietaria, Cristina Padín, explicando que en su establecimiento se ofertan talleres de un día, impartidos por personal especializados externo al negocio y que permitan que los participantes puedan llevarse algo a su casa.

Elaboración de velas y ambientadores, coronas navideñas, talleres de acuarelas, de joyas o de bordado son algunas de las propuestas que ofrece y que, hasta la fecha, cuentan con un gran éxito de asistencia. “A xente ven precisamente por ter unha vía de desconexión de pantallas, un encontro con outras persoas, ou tamén por desenvolver a súa creatividade”, comenta, destacando que desde el principio la reacción por parte del público fue muy buena.

“Ao principio a mín isto era o que me diferenciaba do resto, pero ahora sí que é certo que hai máis espacios que o fan” señala Padín. Este es el caso de la librería Hojas de Lorien, en Vilagarcía, quien también ofrece a lo largo del año propuestas como talleres de ilustración, “bullet journal” o de crochet, entre otros.

También en la capital arousana, similar es la oferta de la librería Planeta Mozo, del reconocido Mozo de Arousa, Borja Santamaría. Desde su apertura a finales del año pasado, el negocio no ha parado de ofrecer tardes de juegos de mesas, clubs de lectura, presentaciones de libros y diferentes cursos de ganchillo, cerámica y más, siendo un ejemplo más del crecimiento de las actividades creativas en la comarca.

Por otro lado, también encontramos especialistas que se animan a ofrecer sus conocimientos creativos con el resto de la sociedad. En O Grove se está el ceramista José Davila, que desde septiembre del año pasado imparte clases tanto para jóvenes –a partir de siete años– como para adultos. “Teño máis adultos que rapaces, pero para ser o primeiro ano, moi ben a acollida”, cuenta. Davila explica que al principio había quien no lograba dominar el arte del barro, pero poco a poco ha ido consolidando un grupo de alumnos fieles y que ya le hacen cuestiones de cara al futuro. “Vese que queren continuar e aprender máis”, apunta el grovense, añadiendo que también son constante las persoas que acuden a su estudio para iniciarse en el arte de la cerámica.

No obstante, pese a este auge de negocios y particulares que imparten estas “nuevas” actividades, también existen instituciones con una larga trayectoria y que ahora vuelven a ponerse en el foco social. En Sanxenxo encontramos el Centro de Arte, especializado sobre todo pintura y dibujo, aunque en ocasiones también abarcan otras disciplinas como grabado o modelado.

Actualmente, afirman que se encuentran con lista de espera y que son numerosos sus participantes, tanto adultos como jóvenes. “Aquí levamos uns 25 anos dando clase, pero sempre tivemos boa demanda”, apunta su directora.