A Illa refuerza las señales de la zona residencial y renueva otra cartelería en materia turística

Las nuevas marcas viales, junto a la señalización vertical original | Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa ejecutó una mejora de la señalización, con el refuerzo de la que advierte a los conductores de los accesos a la zona residencial y con la renovación de otra cartelería con información hacia puntos de interés turístico. Las actuaciones incluyeron así la sustitución de doce señales que se encontraban en un “estado de deterioro importante”, valoran desde el gobierno local.

Las señales de la zona residencial fueron actualizadas y adaptadas a la normativa vigente, mejorando la identificación de las calles y espacios del núcleo urbano. Por otra parte, se incorporaron indicaciones hacia los principales atractivos turísticos de A Illa de Arousa, “facilitando a orientación de quen nos visita e contribuíndo a unha mellor experiencia do destino”, indican desde el bipartito.

Esta actuación fue posible gracias a una subvención conseguida por la Mancomunidade de O Salnés a través del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Jacobeos 2021, financiado por el Ministerio de Industria y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation de la UE.

“Mellora necesaria”

El alcalde, el socialista Luis Arosa, valoró que “esta mellora era necesaria e tiña que chegar. Non podemos recibir aos nosos visitantes cunha sinalización deteriorada e os nosos veciños merecen que o seu barrio estea ben identificado e coidado”.

“Aproveitamos os fondos europeos canalizados pola Mancomunidade para facer un traballo que beneficia a todos e iso é exactamente o que temos que seguir facendo: buscar recursos alí onde están para mellorar a nosa Illa de Arousa”.

El alcalde quiso agradecer expresamente a las trabajadoras del departamento de Turismo de la Mancomunidade de O Salnés “a súa implicación e dedicación ao longo de todo o proceso de xestión desta axuda, dende a tramitación inicial ata a execución final da actuación. O seu traballo foi fundamental para que esta mellora se fixese realidade”.

Además, desde el Concello también agradecieron a la entidad supramunicipal saliniense “a xestión destes recursos, que reverteron directamente en melloras para a veciñanza e para a promoción turística do municipio”.

La señalización de la zona residencial había sido criticada por la oposición tras su instalación el año pasado, al considerarla demasiado pequeña, lo que podría llevar a algunos conductores que no conocían estas nuevas medidas a entrar a la zona restringida a residentes, exponiéndose a multas.