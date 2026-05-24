El juzgado ordena continuar la causa de Vales contra Durán por posibles injurias y calumnias

El alcalde, con su abogado, a la entrada al juzgado en verano, para declarar | Mónica Ferreirós

El Tribunal de Instancia y Sección Civil y de Instrucción, plaza 1, de Vilagarcía de Arousa ordena continuar la causa abierta a raíz de la denuncia de la líder socialista de Vilanova, María José Vales, contra el alcalde de aquella localidad, por presuntas injurias y calumnias. Tras las diligencias de instrucción realizadas, que incluyeron la toma de declaración al regidor y consulta de otras causas ligadas a esta, la magistrada-jueza titular del órgano judicial acordó en auto fechado esta semana continuar las actuaciones, al apreciar que los hechos analizados “podrían ser constitutivos de delitos continuados de calumnias e injurias”.

Una vez trasladada la decisión a las partes, incluyendo la Fiscalía, estas podrán ahora, en un plazo de diez días, solicitar tanto la apertura de juicio oral como, en su caso, el sobreseimiento de la causa o bien la práctica de otras diligencias complementarias, de considerarlas indispensables para plantear la acusación. Contra el auto cabe todavía recurso de reforma y subsidiario de apelación, aunque sin efectos suspensivos.

Los hechos a investigar se remontan a la pasada campaña electoral, cuando el alcalde y candidato popular hizo público a través de varias intervenciones ante los medios la acusación contra la aspirante socialista de que esta tenía algún tipo de causa abierta por su anterior gestión al frente de la Cofradía, en su etapa de patrona mayor. Su primera acusación versaba alrededor de un papel de la Fiscalía en el que aparecía el nombre de Vales. No obstante, aquella mención se hizo por error y el propio Ministerio público enmendó su fallo aclarando por escrito que el nombre de la socialista había sido incluido por error.

Con todo, el popular mantuvo la acusación pública, iniciándose la controversia, presentando finalmente la querella María José Vales contra Gonzalo Durán por posibles injurias y calumnias.