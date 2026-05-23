Vilanova busca en Cuxhaven ideas para el talaso en el XXV aniversario del hermanamiento

Un momento de la visita institucional | cedida

Representantes del gobierno local de Vilanova, con su alcalde, Gonzalo Durán, al frente, visitan la ciudad alemana de Cuxhaven para celebrar los 25 años de hermanamiento entre ambas localidades. Asisten también la edil Nuria Morgade y la arquitecta municipal, Marta Núñez.

Desde el Concello explicaron hoy que también visitaron el talaso alemán, para “compartir ideas e inspirarse en conceptos prácticos que se poidan implementar no futuro talaso municipal”. “A comitiva local de Cuxhaven e os dirixentes do Talaso amosaron as instalacións nas que a accesibilidade, o ocio e a saúde conviven nunhas infraestruturas que son exemplo no norte de Europa”.

Así, “un dos aspectos que máis chamou a atención a expedición local foi a integración do ocio e a saúde como eixo central do seu complexo. Este concepto abrangue os valores primordiais do noso proxecto que o convertirá nuha infraestrutura pública pioneira en Galicia”, explican desde la entidad local vilanovesa.

La comisión pudo también disfrutar junto a los dirigentes locales de Cuxhaven, la organización del Centro Galego y los vecinos de la tradicional “Fiesta de primavera” que esta asociación celebra anualmente para festejar las raíces, la cultura y las tradiciones.

Esta edición tuvo un componente especial: la celebración del XXV aniversario de la hermandad entre ambos ayuntamientos, una unión que se forjó hace más de dos décadas debido a la gran comunidad de vilanoveses y gallegos que se asentaron allí para trabajar en la conserva.