Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Mata a un vecino de Vilanova en un atropello y se da a la fuga en plena madrugada

La Guardia Civil se hace cargo de la investigación y recaba datos para identificar al conductor

B. Y. O Salnés
23/05/2026 18:14
El operativo de emergencias, en el lugar del accidente
El operativo de emergencias, en el lugar del accidente
| cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un vecino de Vilanova de Arousa perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del viernes al sábado. Se trató de un atropello, en el que el conductor del vehículo implicado abandonó el lugar del siniestro. La Guardia Civil trabaja en la búsqueda e identificación del vehículo y del conductor implicado.

El suceso se produjo poco antes de las dos de la mañana, en la carretera PO-530, a su paso por la parroquia vilanovesa de Tremoedo.

El 112 Galicia recibió una alerta de una tercera persona a la 1:57. En la llamada, el alertante pedía ayuda para la víctima, a la que veía en un “estado delicado”, y tendida en el medio de la vía. A pesar de los esfuerzos del personal médico y sanitario, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Según fuentes participantes en el operativo de emergencias, la víctima mortal es un vecino de Vilanova de unos 79 años, de iniciales J. O. R.

En la intervención participaron efectivos de Emergencias Cambados, Urgencias Sanitarias-061 Galicia, Atestados y Guardia Civil de Tráfico. El instituto armado confirmaba esta tarde que mantenía la investigación abierta en la búsqueda del conductor.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620