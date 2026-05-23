Mata a un vecino de Vilanova en un atropello y se da a la fuga en plena madrugada

El operativo de emergencias, en el lugar del accidente | cedida

Un vecino de Vilanova de Arousa perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del viernes al sábado. Se trató de un atropello, en el que el conductor del vehículo implicado abandonó el lugar del siniestro. La Guardia Civil trabaja en la búsqueda e identificación del vehículo y del conductor implicado.

El suceso se produjo poco antes de las dos de la mañana, en la carretera PO-530, a su paso por la parroquia vilanovesa de Tremoedo.

El 112 Galicia recibió una alerta de una tercera persona a la 1:57. En la llamada, el alertante pedía ayuda para la víctima, a la que veía en un “estado delicado”, y tendida en el medio de la vía. A pesar de los esfuerzos del personal médico y sanitario, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Según fuentes participantes en el operativo de emergencias, la víctima mortal es un vecino de Vilanova de unos 79 años, de iniciales J. O. R.

En la intervención participaron efectivos de Emergencias Cambados, Urgencias Sanitarias-061 Galicia, Atestados y Guardia Civil de Tráfico. El instituto armado confirmaba esta tarde que mantenía la investigación abierta en la búsqueda del conductor.