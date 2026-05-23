El gobierno de A Illa presume de reforma de las casas de maestros pero el PP califica la obra de “insuficiente”
El gobierno de A Illa y la oposición popular difieren a la hora de valorar la inversión en marcha para reformar las antiguas casas de maestros en el colegio Torre. Para el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, es “un paso importante para seguir construíndo unha escola máis completa, moderna e adaptada ás necesidades actuais das familias e do alumnado da Arousa”.
Para los populares, por contra, la actuación es “moi cativa”. Prueba de ello sería que el presupuesto de 150.000 euros es “demasiado axustado”, de ahí que quedasen desiertos hasta dos concursos, argumentan. “Conseguíu ser adxudicada ao terceiro intento, mantendo a citada contía”, lo que para el PP local “vén a ser unha demostración da mínima actuación que se prevé para convertelas en comedor escolar e noutros espazos para usos educativos complementarios”.
“Chega para ben pouco”
“Tal e como están os custes dos materiais, a enorme carga de traballo das construtoras, que fai que suban os prezos, e a superficie das catro vivendas que se van rehabilitar, danos a sensación de que ese diñeiro, tristemente, chega para ben pouco e dado que, tras anos de agarda para rehabilitar ese espazo, o bipartito podía terse estirado un pouco máis, porque ao mellor en pouco tempo hai que refacer o recinto e aínda gastarían máis cartos”, valora el conservador Matías Cañón.
Además, afirman que el Concello podría haber ampliado el presupuesto: “Pode aproveitar que a Deputación está a remitir moitísimo diñeiro ao Concello”.
Finalmente, esperan que “desta volta se cumpran os prazos de execución”, “non como sucede habitualmente en A Illa”, opinan.
En dos plantas
La actuación incluye una rehabilitación integral del edificio para solucionar las deficiencias actuales, mejorar la eficiencia energética y adaptar los espacios a las necesidades del centro.
En la primera fase se habilitará un comedor escolar. Esta planta contará con comedor, cocina, almacén y aseos adaptados. La segunda planta quedará preparada como espacio diáfano para futuros usos complementarios, tales como ludoteca de verano, actividades de la ANPA, aulas complementarias y otros servicios educativos y sociales. La obra comenzó hace unos días y tiene un plazo máximo de ejecución de cuatro meses, señaló el teniente de alcalde.