Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

El gobierno de A Illa presume de reforma de las casas de maestros pero el PP califica la obra de “insuficiente”

Beni Yáñez
23/05/2026 19:43
Representaciones de futuro aspecto de los inmuebles
Representaciones de futuro aspecto de los inmuebles
| Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El gobierno de A Illa y la oposición popular difieren a la hora de valorar la inversión en marcha para reformar las antiguas casas de maestros en el colegio Torre. Para el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, es “un paso importante para seguir construíndo unha escola máis completa, moderna e adaptada ás necesidades actuais das familias e do alumnado da Arousa”.

Para los populares, por contra, la actuación es “moi cativa”. Prueba de ello sería que el presupuesto de 150.000 euros es “demasiado axustado”, de ahí que quedasen desiertos hasta dos concursos, argumentan. “Conseguíu ser adxudicada ao terceiro intento,  mantendo a citada contía”, lo que para el PP local “vén a ser unha demostración da mínima actuación que se prevé para convertelas en comedor escolar e noutros  espazos para usos educativos complementarios”.

“Chega para ben pouco”

“Tal e como están os custes dos materiais, a enorme carga de traballo das construtoras, que fai que suban os prezos, e a superficie das catro vivendas que se  van rehabilitar, danos a sensación de que ese diñeiro, tristemente, chega para ben  pouco e dado que, tras anos de agarda para rehabilitar ese espazo, o bipartito podía terse estirado un pouco máis, porque ao mellor en pouco tempo hai que refacer o recinto e aínda gastarían máis cartos”, valora el conservador Matías Cañón.

Además, afirman que el Concello podría haber ampliado el presupuesto: “Pode aproveitar que a Deputación está a remitir moitísimo diñeiro ao Concello”.

Finalmente, esperan que “desta volta se cumpran os prazos de execución”, “non como sucede habitualmente en A Illa”, opinan.

En dos plantas

La actuación incluye una rehabilitación integral del edificio para solucionar las deficiencias actuales, mejorar la eficiencia energética y adaptar los espacios a las necesidades del centro.

En la primera fase se habilitará un comedor escolar. Esta planta contará con comedor, cocina, almacén y aseos adaptados. La segunda planta quedará preparada como espacio diáfano para futuros usos complementarios, tales como ludoteca de verano, actividades de la ANPA, aulas complementarias y otros servicios educativos y sociales. La obra comenzó hace unos días y tiene un plazo máximo de ejecución de cuatro meses, señaló el teniente de alcalde.

Trabajos desarrollados en el entorno, en una imagen tomada ayer

Arrancan las obras en las casas de maestros del Torre-Illa con la idea de tener comedor el próximo curso

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620