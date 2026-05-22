Somos habla de “inseguridade” y “chapuzas” en el asfaltado en pleno centro de Ribadumia
Somos Ribadumia emitió hoy un comunicado crítico con las obras de asfaltado y mejora del centro de Barrantes. Hablan de una situación de “inseguridade” por las “chapuzas do Concello e da Deputación”, afirman desde la formación opositora.
Lamentan que pasan los días y se “deixa a medio pintar un tramo reasfaltado no centro”, además, de “pasos de peóns onde non corresponden e onde ademais son un perigo, outros sen pintar, os semáforos apagados e un perigo constante para condutores e peóns”.
El portavoz de Somos, Sergio Soutelo, critica de hecho que “ademais o Concello apagou os semáforos, de tal xeito que esta actuación en vez de mellorar a seguridade e a comodidade na circulación, creou un problema de seguridade que non fai máis que dar sustos e complicar a circulación”.
También creen que se trata de una actuación “electoralista”. “Alguén, con nulo criterio técnico e moito afán electoralista, decidiu que había que reasfaltar parte do tramo da EP-9305 que transcorre polo centro de Barrantes, un tramo que non presentaba un deterioro que xustificase tal actuación, cando menos non máis que o resto desa mesma estrada que cruza Ribadumia de maneira lonxitudinal”, afirman.