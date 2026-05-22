La Ruta do Viño celebra este fin de semana su Primavera de Puertas Abiertas con visitas a bodegas y catas

Una actividad anterior dentro de este programa | cedida

La Ruta do Viño Rías Baixas celebra este fin de semana su Primavera de Puertas Abiertas. Se organizan visitas a 17 bodegas de la Ruta, con los siete autobuses de mañana, que partirán de Pontevedra, Santiago y Vigo, que ya están completos, y también doce actividades, organizadas para la ocasión por los propios asociados.

Este plan también incluye propuestas de alojamiento y restauración en varios asociados de esta Ruta do Viño. Los interesados podrán acceder a la web o a sus redes sociales, para encontrar toda la información relativa al programa de Primavera de Puertas Abiertas.

Se trata de una iniciativa, promovida por la Axencia de Turismo de Galicia, que “ya está totalmente consolidada entre la sociedad gallega, y especialmente en esta Ruta do Viño Rías Baixas”, valoran desde la organización.

Visitas gratuitas a bodegas

Esas 17 bodegas de la Ruta ofrecen visitas guiadas y gratuitas, previa reserva en la propia bodega. Son las siguientes: Adega e Viñedos Paco & Lola, Adega Eidos, Adegas Terra de Asorei, Adegas Valmiñor, Bodega Casa da Barca, Bodegas As Laxas, Bodegas Fillaboa, Bodegas Martín Códax, Bodegas Viña Nora, Bouza de Carril, Lagar de Besada, Lagar da Cachada, Lagar de Fornelos, Pazo de Almuíña, Señorío de Rubiós, Terras Gauda, y Torre Penelas.

Alojamiento y restauración

El evento incluye también propuestas de alojamiento por parte de Casa Mariñeira Lour-des y Quinta de San Amaro en la subzona de O Salnés, así como el Hotel Nande Natureza en la de O Condado do Tea. Además, Quinta de San Amaro y Hotel Nande Natureza también ofrecen un menú especial para los enoturistas este fin de semana.

Algunas actividades

Entre las actividades propuestas se encuentran una visita gourmet especial de quesos gallego con tres vinos, un recorrido guiado por Cambados siguiendo la estela de Ramón Cabanillas, una cata a ciegas, visita al museo de la Ciencia del Vino, “Wine Truck”, visitas a las propias bodegas, catas con aguardientes y licores, un taller de fotografía, visita al Centro de Interpretación del Vino y del a Lamprea Arabo, un taller de cocina con vinos de la DO Rías Baixas y otras similares.