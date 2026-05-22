Dos varones sorprendidos en A Cerca con cocaína, hachís y marihuana se enfrentan a cuatro y seis años de cárcel

El juicio será el martes en la Audiencia de Pontevedra | G. Salgado.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra señala para el próximo martes día 26 un juicio contra dos hombres que en 2023 fueron sorprendidos en el lugar de A Cerca con diferentes cantidades de droga.

La Fiscalía cree los hechos constitutivos de posible delito contra la salud pública por lo que, además de la imposición de costas, solicita a uno de los encausados una pena de cuatro años y seis meses de prisión y, para el otro, seis años de cárcel. A ambos les pide, además, la imposición de 169.761 euros de multa.

En 2023

Según el escrito de la Fiscalía, sobre las 20:15 horas del 9 de mayo de aquel año, los ahora encausados accedieron a un vial de entrada a un galpón con un vehículo Audi A3. Sobre las 20:35 horas del mismo día, los encausados “salieron del vial de acceso en el vehículo, momento en el que los agentes intervinientes, les dieron el alto”.

Los agentes descubrieron el vehículo sustancias que una vez analizadas resultaron ser hachís, cocaína y marihuana.

Como consecuencia de lo anterior, y previa autorización de uno de los ahora acusados, asistido de letrado, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron entonces al registro del galpón, “donde los encausados también guardaban drogas y sustancias estupefacientes”, prosigue el mismo relato que mantiene el Ministeiro Público.

“Estas sustancias estaban destinadas a comercialización y difusión entre terceros, distribuyéndose la resina de cannabis en tabletas de distintos tamaños, algunas de ellas sin logo y otras con el logo ‘Super Lemon Haze’ y otras con el logo ‘Tigo Top’ ”, añade la Fiscalía en el escrito.

Solo por los 172,22 kilogramos de resina de cannabis encontrados en una partida, se estima que su valor en el mercado ilícito hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 1.159.095,59 euros.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa acordó por autos de aquel mes de mayo la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos encausados, que fueron puestos en libertad bajo fianza por autos de septiembre del mismo 2023, por el mismo Juzgado.

La Fiscalía ve indicios de un delito contra la salud pública en la modalidad de tenencia de sustancias estupefacientes que causan grave daño y de un delito contra la salud pública en la modalidad de tenencia de sustancias estupefacientes de notoria importancia de las que no causan grave daño.