Aprueban fondos para mejorar el entorno del CPI Mosteiro y el edificio náutico de O Bao

El presidente de la Diputación, Luis López | cedida

La junta de gobierno de la Diputación aprobó hoy partidas en favor de los ayuntamientos de Meis y A Illa. En concreto, los cerca de 90.000 euros que recibe la entidad local meisina le permiten cubrir la aportación municipal del Plan Extra 2025, por el que la institución provincial financia al 100% el presupuesto de 588.000 euros de un proyecto de mejora urbana.

La actuación proyectada permitirá transformar el entorno del CPI O Mosteiro para mejorar la seguridad vial y ampliar los espacios peatonales, actuando principalmente en calle Alcalde Jorge Casal y en su conexión con la Praza de España.

Se creará una nueva plaza con zonas verdes, arbolado, iluminación y mobiliario urbano, así como la ampliación de la senda peatonal hacia la Praza de España para ganar espacio para los peatones, indican desde la Diputación.

Los 105.000 euros que recibirá A Illa le permitirán proceder a la rehabilitación integral del edificio de usos náutico-deportivo de O Bao. Como se anunció ya esta semana, presenta en la actualidad un notable desgaste que hace necesaria una intervención completa para garantizar la eliminación de importantes filtraciones. Se hará una impermeabilización de cubiertas transitables, sellados, saneamientos, limpiezas así como el mantenimiento de la vela exterior e instalación de persianas motorizadas.