A Illa cierra el ejercicio de 2025 con 470.000 euros de superávit y 1,34 millones de ahorro
Tanto el regidor como el teniente de alcalde subrayan la salud financiera del Concello y la mejora de servicios
El Concello de A Illa de Arousa cerró la cuenta del ejercicio de 2025 con 470.000 euros de superávit y 1,34 millones de euros de remanente de tesorería o ahorro acumulado. Tanto el regidor, Luis Arosa, como el teniente de alcalde y concejal del área de Economía, Manuel Suárez, destacaron hoy estos resultados económicos, subrayando el buen estado de las cuentas del Ayuntamiento.
Según los informes emitidos por la Secretaría-Intervención municipal, el Concello cerró el año con un resultado presupuestario ajustado positivo de 469.351,92 euros y un remanente de tesorería para gastos generales que asciende la 1.348.082,84 euros.
En cuanto a la regla de gasto, el alcalde, Luis Arosa, indicó que el “crecemento do gasto computable do Concello situouse nun moderado 1,61%, moi por debaixo da taxa de referencia do crecemento do PIB fixada no 3,20% para 2025. Isto evidencia un control estricto e racional do gasto público”.
En cuanto a la deuda, valoró que “o Concello nunca estivo nunha situación preocupante de débeda, pero segue avanzando nunha liña de mellora continua dos seus indicadores financeiros, reducindo aínda máis o peso da débeda sobre os ingresos municipais”. Actualmente, “o Concello sitúase nun excelente 29,58% sobre os ingresos correntes liquidados moi lonxe do límite legal do 75% establecido para os concellos”.
Ahorros acumulados
Para Suárez, “o dato máis salientable da liquidación é o remanente de tesourería para gastos xerais axustado, que se sitúa en 1.348.082,84 euros”. “Este indicador representa os aforros históricos acumulados pola administración local e depositados nas entidades bancarias, unha vez deducidas as facturas pendentes de pago e os saldos de dubidoso cobro”.
Ese fondo superior al millón de euros “outorga ao Concello unha vía de liquidez excelente para afrontar con total celeridade calquera gasto imprevisto ou de urxencia, manter un período medio de pago a provedores moi reducido, beneficiando ao tecido empresarial local, e financiar investimentos financeiramente sostibles para a mellora do municipio”.
Además, el nacionalista destacó que el Ayuntamiento pudo mejorar también servicios. “A boa saúde financeira permitiu practicamente duplicar o número de horas prestadas polo SAF, o acceso á biblioteca municipal tódolos días do ano, o incremento do número de persoas traballadoras de reforzo ata dez operarios, a mellora e mantemento das instalacións municipais, culturais e deportivas, o aumento das axudas e colaboración coas entidades asociativas, e o incremento do número de actividades culturais, máis de 100 ao ano”. “O goberno local ratifica o seu compromiso cunha folla de ruta de saneamento económico, demostrando que a eficiencia fiscal e o mantemento de servizos públicos de calidade son obxectivos plenamente compatibles”, concluyó.