Concluye el asfaltado de la PO-9701 Baión-András a su paso por O Carballo

Las autoridades, durante el recorrido de hoy por el tramo | cedida

El gobierno local de Vilanova supervisó hoy el resultado de la obra de asfaltado de la carretera provincial PO-9701 de Baión a András, a su paso por el lugar de O Carballo.

La actuación, financiada por la Diputación de Pontevedra con una inversión superior a los 150.000 euros, completa la fase de asfaltado en un tramo de 700 metros lineales en este núcleo poblacional. En los próximos días, los trabajos se centrarán en la ejecución de las nuevas cunetas transitables.

El regidor, Gonzalo Durán, encabezó hoy la visita a la zona acompañado por el teniente de alcalde y diputado provincial, Javier Tourís; las concejalas de la parroquia de Baión, Ana Carballa e Isabel Martíns; así como varios técnicos de la Diputación.

Las actuaciones incluyeron la mejora de la pavimentación y de la capa de rodaje, además de la construcción de cunetas transitables con el objetivo de reforzar la seguridad vial, facilitar la movilidad peatonal y optimizar la recogida de aguas pluviales.

Próximas mejoras

En los próximos meses también está previsto el inicio de las obras en el vial de Ousensa, que conecta Caleiro con Tremoedo y András. En este proyecto, la Diputación de Pontevedra invertirá cerca de 1,5 millones de euros para mejorar la seguridad vial y la movilidad peatonal.