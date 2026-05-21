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A Illa

A Illa somete al náutico de O Bao a una profunda mejora e impermeabilización

La Diputación financia los trabajos, con una partida de 250.000 que se aprobará hoy en junta de gobierno

Beni Yáñez
21/05/2026 19:11
La visita del alcalde y del diputado provincial, este jueves
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| Gonzalo Salgado
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El Concello de A Illa de Arousa someterá el edificio de usos náuticos de O Bao a una profunda obra de impermeabilización para acabar con las humedades que hacen mella en este edificio, sometido a unas exigentes condiciones climáticas, muy próximo a la costa. Así lo valoró hoy el alcalde, Luis Arosa, al hilo de una visita junto al diputado provincial Javier Tourís, ya que la Diputación financiará los trabajos con una partida de 250.000 euros que se aprobará hoy en la junta de gobierno.

El regidor indica que otra de las peculiaridades del inmueble es la cubierta, transitable, por lo que a falta de un tejado con aguas, la hace más sensible al problema de las filtraciones, especialmente notables en espacios más allá del gimnasio. También se hará una mejora integral de la envolvente del edificio y la instalación de persianas motorizadas, ya que las actuales cuesta levantarlas debido a su peso.

Al detalle, la actuación supone labores previas como el desmonte de elementos afectados, protección de las zonas no intervenidas, montaje de andamios y medios auxiliares; la impermeabilización de cubiertas transitables; el saneamiento del sellado de ventanas, con limpieza de carpinterías, retirada de sellantes deteriorados y aplicación de nuevas juntas;  reparación de fachadas y la rehabilitación de la estructura metálica de la vela exterior, además de las citadas persianas motorizadas y otras  reparaciones en zonas interiores.

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