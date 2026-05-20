Mar de Santiago recibirá de la Diputación el 20% para completar los fondos EDIL

La presentación del nuevo programa provincial | Cedida

Mar de Santiago recibirá, a través del programa ‘Espazo Depo’, el 20% de la financiación necesaria para completar la financiación de los proyectos contemplados al amparo de los fondos europeos EDIL. En total, se desarrollarán siete proyectos en los municipios integrantes de Mar de Santiago. Dos de ellos se ejecutarán en Vilanova de Arousa: el plan de avance de la movilidad y de la seguridad urbana, y la creación del esperado centro de talasoterapia.

El alcalde, Gonzalo Durán, y el diputado provincial de Acción Comunitaria y también concejal, Javier Tourís, asistieron hoy a la presentación del nuevo plan extraordinario de la Diputación de Pontevedra destinado a apoyar económicamente a los ayuntamientos beneficiarios de los fondos europeos EDIL. El presidente provincial, Luis López, dio a conocer que este programa permitirá a los municipios completar la aportación económica necesaria para ejecutar los proyectos financiados con estos fondos europeos.

Concellos de Mar de Santiago

En este contexto, el área urbano funcional Mar de Santiago, integrada por los ayuntamientos de Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures, recibirá una aportación correspondiente al 20% de la financiación total de los proyectos aprobados al amparo de los fondos EDIL.

Vinculados al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), contemplan una financiación europea del 60% del importe de los proyectos, mientras que el 40% restante debía ser asumido por las administraciones locales.

En el caso de Mar de Santiago, la aportación europea asciende a 4.445.634 euros, mientras que los 2.963.756 euros restantes serán financiados a partes iguales entre los cuatro ayuntamientos integrantes del área y la Diputación de Pontevedra, que asumirá ahora el 20% a través del citado nuevo programa “Espazo Depo”, tal y como detallaron hoy.