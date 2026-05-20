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A Illa

Concello de y MMRR de A Illa consolidan el Día en Familia con una cuarta edición

Habrá actividades intergeneracionales, atracciones hinchables y fiesta de la espuma, entre otros atractivos

B. Y. O Salnés
20/05/2026 16:36
La cita se presentó hoy en el entorno de la Casa Consistorial
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El Concello de A Illa y la asociación de Mulleres Rurais de la localidad convocan la que será ya cuarta edición del Día en Familia. Será este próximo sábado, 23 de mayo, a partir de las 17 horas, en O Regueiro.

La jornada, pensada especialmente para los más pequeños y sus familias, ofrecerá un espacio de ocio y diversión al aire libre con hinchables y fiesta de la espuma, actividades que convertirán la plaza en un punto de encuentro festivo y familiar en el corazón del municipio.

Colaboración

El alcalde, Luis Arosa, participó hoy en la presentación de la actividad y destacó la importancia de la colaboración entre asociaciones y la administración.

“Cando o Concello e as asociacións traballan xuntos, o resultado é sempre mellor para a veciñanza”. “O Día en Familia é un exemplo de como queremos que sexa A Illa de Arousa: un lugar onde as familias teñan espazos de encontro, onde os nenos e nenas disfruten do seu municipio e onde a comunidade se sinta unida”.

Por su parte, Teresa Búa, presidenta de Mulleres Rurais, valoró que “estas actividades nacen do desexo de Mulleres Rurais de pór en valor o tempo en familia e a convivencia veciñal”. “A Praza do Regueiro vai encherse de ledicia e de nenos e nenas gozando dunha tarde diferente, e iso é exactamente o que buscamos”, cocnluyó.

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