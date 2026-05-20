El Banco de Alimentos movilizará en O Salnés a más de 50 voluntarios para su campaña

Recogida de Primavera en Alcampo en el 2025 Cedida

La Fundación Provincial Banco de Alimentos movilizará a más de medio centenar de personas voluntarias en O Salnés para desarrollar su Recogida de Primavera los próximos 5 y 6 de junio. Un año más, participarán los Alcampo de Vilagarcía así como el supermercado Froiz del Centro Comercial Arousa, que se une este año por primera vez permitiendo la presencia de los voluntarios en las instalaciones. Otras cadenas de alimentación como Froiz, Mercadona o DIA, participarán ofreciendo donaciones económicas al pasar por caja.

A nivel provincial, más de 500 voluntarios se repartirán por una veintena de establecimientos ubicados en Vigo, Pontevedra, Nigrán, Cangas, Moaña y Lalín.

Además, y como es habitual, los donativos económicos quedarán depositados en cada una de las superficies comerciales y la Fundación Provincial Banco de Alimentos irá retirando, en función de sus necesidades diarias. Todas las aportaciones dinerarias las convertirán en alimentos.

El objetivo es superar o, al menos, igualar los más de 50.000 kilos de alimentos donados por toda la provincia en la campaña de 2025.