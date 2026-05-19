Un total de ocho concellos de la comarca reciben ayudas para prevenir incendios forestales

Un incendio forestal en la comarca el pasado verano D.A.

Meis, Ribadumia, Caldas, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas y Valga recibirán más de 19.000 euros de las ayudas activadas por la Xunta de Galicia para financiar los gastos de elaboración, revisión e implantación de planes de acción municipal (PAM) contra el riesgo de incendios forestales. En total fueron 128 concellos los beneficiados por este plan de ayudas dotado con más de 300.000 euros.

Tal y como apunta el ente autonómico, se trata de localidades con una población inferior a 10.000 habitantes que, además, tienen la obligación de contar con PAM ante el riesgo de incendios forestales tal y como determina el Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais (Peifoga).

Ribadumia, Meis, Valga, Portas, Moraña y Cuntis recibirán la cuantía de 2.773,11 euros, mientras que Caldas de Reis y Pontecesures 1.109,24 y 1.361,25 euros, respectivamente. Y es que la Xunta detalla que hay municipios que deben elaborar el plan completo, mientras que otros simplemente deben revisarlo para adaptarlo a las necesidades actuales de la normativa vigente.

Con estas ayudas, que cubren hasta el 75% del total justificado, se financian los gastos que realicen los concellos entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2026. En concreto, serán los gastos relativos a servicios técnicos profesionales que respondan a la elaboración o revisión de estos planes.

Cada Concello debe remitir el plan subvencionado a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior para homologar por parte de la Comisión Galega de Protección Civil, ante de su aprobación en Pleno municipal.