Arrancan las obras en las casas de maestros del Torre-Illa con la idea de tener comedor el próximo curso

Trabajos desarrollados en el entorno, en una imagen tomada ayer Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa dio inicio a las obras de transformación de cuatro antiguas casas de maestros en el recinto del colegio Torre, para darles nuevos usos, entre ellos, el de comedor escolar. El alcalde, Luis Arosa, indican que la intención es que las obras puedan concluir antes del inicio del próximo curso y que, también para esa próxima temporada docente, se pueda sacar adelante el servicio de comedor, que gestiona la ANPA.

La contratación de la obra se cerró finalmente en favor de Edifica Plus, después de dos licitaciones abiertas que quedaron desiertas. El presupuesto es de unos 150.000 euros.

Hasta final de curso

Los trabajos previos se desarrollarán ahora hasta que finalice el curso académico en marcha. Como estas viviendas cuentan con una entrada y salida posteriores, que no interfieren con el acceso habitual al centro, la idea es hacer uso de este en tanto no terminan las clases, dedicándose al desescombro, entrada y labores de preparación del entorno.

El grueso de la actuación tiene previsto desarrollarse en verano, estima el primer edil insular.

Desafectación

La obra rehabilitará las cuatro primeras viviendas pero dejará pendientes las otras cuatro. Estas últimas, explica el regidor, todavía no han sido desafectadas. De hecho, la Comunidad Educativa maniobra para conseguir el cambio de uso ante la administración autonómica. El Concello insular tiene previsto enviar próximamente un escrito para terminar de impulsar el procedimiento.

Desbloqueando el uso de estas otras cuatro antiguas viviendas de maestros, podrían seguir ideándose proyectos para “seguir facendo espazos para o colexio”.

Proyecto en marcha

En el proyecto en marcha, además de la creación del comedor escolar, se prevé acometer instalaciones de apoyo como una cocina, un almacén y nuevos aseos accesibles. Estas futuras dependencias también permitirán que la ANPA y la comunidad educativa dispongan de un espacio adecuado para reuniones, proyectos y otros usos complementarios.

Del mismo modo, se podrían albergar actividades extraescolares y la ludoteca de verano.La obra incluirá labores de conservación de la estructura, sustitución de la cubierta, mejora de la impermeabilización y aislamiento, nueva distribución interior, así como mejora de la eficiencia energética, además de la adecuación de los espacios a los nuevos usos.

Los trabajos cuentan con financiación a través del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra.