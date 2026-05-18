O Salnés se prepara para el eclipse solar del 12 de agosto y engalana sus puntos estratégicos

Vistas al atardecer de la Torre de San Sadurniño en Cambados Gonzalo Salgado

El 12 de agosto de 2026 es una fecha que está marcada en el calendario desde hace años ya que se vivirá un evento astronómico excepcional que se podrá disfrutar desde Galicia: un eclipse solar total. La última vez que tuvo lugar un fenómeno semejante fue en el año 1905.

Aprovechando la privilegiada localización, la Diputación de Pontevedra, puso en marcha el programa ‘Baixo o ceo das Rías Baixas’, un producto turístico experiencial y divulgativo para poner la provincia como destino de referencia en astroturismo. Para arrancar este plan precisó la colaboración de los diferentes concellos -entre los que se encuentran los que conforman la comarca de O Salnés- que señalizaron los mejores puntos para disfrutar de este eclipse, así como de otros fenómenos vinculados al cielo nocturno.

Entre las opciones de los nueve municipios salinienses se distinguen enclaves naturales espectaculares y puntos singulares que se engalanarán para esta ocasión.

Por localidades

El concello de Vilagarcía eligió para este evento el parque de la playa de Compostela. Además, el gobierno local tiene previsto presentar una programación especial para este día que contará, además de con el reparto de hasta 2.000 gafas que permitirán a los asistentes disfrutar de este espectáculo, con una charla de divulgación que contextualice el fenómeno y algún tipo de actuación musical.

Desde Vilanova la propuesta elegida es el mirador del Monte Lobeira, excepcional enclave para divisar el eclipse debido a su altura y la poca contaminación lumínica. El municipio meco también escogió un mirador, en este caso el de Con da Hedra, un punto que se presenta como un lugar privilegiado para la observación de la península de O Grove, así como de la ría de Arousa y, ahora también, de eventos astronómicos.

El mirador del Monte Lobeira Gonzalo Salgado

Tanto Sanxenxo como Cambados recomiendan, para la cita, un arenal. Mientras la primera localidad piensa que la playa de Pragueira será el mejor enclave para disfrutar de este hecho histórico en el municipio, en la capital del albariño aconsejan la playa de la Alameda de San Tomé y también el entorno de la Torre de San Sadurniño.

A Illa de Arousa también apuesta por este tipo de propuestas, así se ha adherido al programa ‘Baixo o ceo das Rías Baixas’ de la Diputación con las localizaciones de Punta Cabalo y la playa de Area da Secada. El concello de Meis tampoco pudo escoger una única opción, es por ello que presenta para la ocasión dos miradores, el de Castrove y el de San Martiño. Catoira, por su parte, eligió la Alameda do Peirao y en Meaño decidieron que la ubicación sea el área recreativa de Os Pasales situada en la parroquia de Dena.

Punta Cabalo, en la Illa de Arousa Gonzalo Salgado

Por último, cierra el listado de los puntos estratégicos para ver el eclipse solar del 12 de agosto en la comarca de O Salnés el concello de Ribadumia, que optó por recomendar tanto sus vecinos y vecinas como a los visitantes que disfruten del espectáculo desde el Monte do Castro.

Todas estas propuestas ofrecidas por los concellos, además de presentar buenas condiciones de visibilidad, también cuentan con buenos accesos y zonas de aparcamiento. Todo ello es imprescindible ya que se espera que durante esa jornada -el fenómeno comenzará a las 19:30 horas y se completará a las 21:20 horas- sean muchas las personas que se movilicen para disfrutar de este espectáculo desde esta comarca.

Otras iniciativas

Además de las opciones recomendadas por los concellos, diferentes asociaciones y también entidades privadas presentan programaciones diseñadas para en torno a este eclipse.

Así, por ejemplo, desde O Faiado da Memoria proponen vivir este fenómeno desde el mar. Así, han organizado una salida en barco que partirá a las diez y media de la mañana desde el muelle de O Cavadelo, en Vilagarcía con destino las Illas Ons. En este punto, los participantes disfrutarán de un estupendo día de playa para, a la vuelta, poder observar el eclipse desde un punto de la Ría de Arousa. Los interesados en asistir a esta actividad pueden pedir más información o reservar una plaza en el teléfono 986 186 893 o en el correo damemoria@gmail.com.

recen las empresas Piratas de Nabia y Vioviajes. En este caso, la embarcación tiene prevista la salida desde el puerto de Portonovo (Sanxenxo) y la experiencia incluye la travesía en barco hasta Ons, una ruta guiada por la isla, las gafas homologadas para disfrutar del eclipse solar y también una cena en un restaurante.

Las personas que quieran unirse a este evento “para mirar al cielo, desconectar y vivir algo que recordarás para siempre” pueden hacer ya su reserva o pedir información a través de una llamada al 986 44 16 78 o un correo electrónico a la dirección info@vioviajes.com.