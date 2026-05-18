La Mancomunidade anuncia un próximo foro sobre la desestacionalización turística

Turistas en la localidad saliniense de Sanxenxo | Mónica Ferreirós

La Mancomunidade de O Salnés organizará un foro de turismo en el que analizar el perseguido objetivo de la desestacionalización turística. La cita se detallará este martes en una comparecencia y desde la entidad supramunicipal adelantaron ya que tendrá lugar el próximo 25 de mayo, en el Real Club Náutico de Sanxenxo, a partir de la 9:30 de la mañana.

Bajo el título ‘Foro de Turismo: Desestacionalización Estratégica’, el encuentro reunirá a representantes institucionales, expertos, profesionales y agentes del sector turístico “para analizar los principales retos y oportunidades vinculados a la desestacionalización de los destinos turísticos”, indican desde el organismo supramunicipal que preside el alcalde ribadumiense, David Castro.

Durante la jornada “se abordarán ámbitos estratégicos para el futuro del sector, como el Xacobeo 2027, el turismo deportivo, el turismo náutico y la enogastronomía, con la participación de ponentes y profesionales de referencia”, valoran desde la Mancomunidade.

La actuación está financiada a cargo del Ministerio de Industria y Turismo, a través del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por fondos Next Generation.