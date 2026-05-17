Vilanova celebra la Xuntaza nos Muíños y Ribadumia su Romería de Música 

La fiesta de este domingo en el entorno de los molinos vilanoveses | Aitana Vidal

La ya quinta edición de la Xuntada nos Muíños de Currás puso el broche final hoy a un fin de semana de fiesta en Caleiro, alrededor de la celebración de San Isidro y la exaltación de la huerta.

La organización invitó a todos los vecinos que quisieron asistir a degustar en la zona empanada, chorizos, pan de maíz y vino, en una jornada de confraternidad con la colaboración de Super Nito.

También se pudo disfrutar de los pasacalles, a la salida de la misa, hasta los propios molinos donde se desarrolló la propia fiesta, que incluyó actuación del grupo de gaitas Os Cruceiros de Tremodo. La tarde dio paso también a la actuación musical del Dúo Aché.

En Ribadumia

Por su parte, la localidad de Ribadumia celebró este domingo la Romería da Música, que alcanzó su sexta edición.

La fiesta tuvo lugar después de tener que aplazarse hace unos días, debido al mal tiempo.

El escenario elegido fue la Carballeira de Ribadumia, donde actuaron Xironsa, Os Firrás, la Banda de Música de Sanxenxo, la Asociación Cultural O Castro de Baión y también DJ como fin de fiesta

Durante la jornada hubo además diferentes stands con venta de pulpo, empanadas y choripán, entre otros productos. También hubo espacios para actividades lúdicas gratuitas y juegos populares, globos y demás talleres infantiles.

La organización partió del Concello y de la Banda de Música Municipal de Ribadumia, promoviendo así una jornada de corte familiar mezclando música de grupos comarcales con otras propuestas de ocio.