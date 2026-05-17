Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

El BNG solicita sellos protegidos para el “pemento de Vilanova” y el “repolo de Corón”

Redacción
17/05/2026 20:37
Carmela Alfonso, edil y portavoz nacionalista en la Corporación
Carmela Alfonso, edil y portavoz nacionalista en la Corporación
| Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El BNG de Vilanova de Arousa presenta una moción para su debate en el próximo Pleno en el que solicita instar a la Xunta a tramitar indicaciones geográficas protegidas para el “pemento de Vilanova” y el “repolo de Corón”.

La moción también busca “favorecer a promoción e posta en valor  dos productos de tempada das nosas horticultoras mediante axudas a xornadas de exaltación e degustación  gastronómica”. Igualmente quieren “promover a Artesania Alimentaria da transformación e aposta por dar valor engadido os productos horticolas destas nosas varidades autóctonas”.

Larga tradición local

Desde el Bloque vilanovés argumentan que “o pemento de Vilanova  e o repolo de Corón son ecotipos locais cultivados dende fai xeracións polos agricultores da contorna”. “Como consecuencia da súa limitada produción e da súa escasa difusión ao longo dos anos, o seu cultivo non se estendeu fóra do devandito ámbito xeográfico”.

Lamentan desde el BNG deVilanova, además, que “as producción vexetais amparadas por Indicación Xeográfica Protexida na comarca do Salnes son inexistentes, a pesar de contaremos cunha tracición hortícola innegable”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620