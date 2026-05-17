El BNG solicita sellos protegidos para el “pemento de Vilanova” y el “repolo de Corón”
El BNG de Vilanova de Arousa presenta una moción para su debate en el próximo Pleno en el que solicita instar a la Xunta a tramitar indicaciones geográficas protegidas para el “pemento de Vilanova” y el “repolo de Corón”.
La moción también busca “favorecer a promoción e posta en valor dos productos de tempada das nosas horticultoras mediante axudas a xornadas de exaltación e degustación gastronómica”. Igualmente quieren “promover a Artesania Alimentaria da transformación e aposta por dar valor engadido os productos horticolas destas nosas varidades autóctonas”.
Larga tradición local
Desde el Bloque vilanovés argumentan que “o pemento de Vilanova e o repolo de Corón son ecotipos locais cultivados dende fai xeracións polos agricultores da contorna”. “Como consecuencia da súa limitada produción e da súa escasa difusión ao longo dos anos, o seu cultivo non se estendeu fóra do devandito ámbito xeográfico”.
Lamentan desde el BNG deVilanova, además, que “as producción vexetais amparadas por Indicación Xeográfica Protexida na comarca do Salnes son inexistentes, a pesar de contaremos cunha tracición hortícola innegable”.