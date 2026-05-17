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O Salnés

Areeiro recomienda no descuidar la vigilancia del mildiu al estar las viñas en un momento “moi sensible”

Redacción
17/05/2026 22:18
Primeras manchas detectadas por la estación
Primeras manchas detectadas por la estación
| Areeiro
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La Estación Fitopatolóxica de Areeiro recomienda no descuidar la vigilancia de las viñas frente al mildiu puesto que el estado fenológico en el que se encuentran estos cultivos en la actualidad hace que sean muy sensibles ante este patógeno, señalan.

La situación observada por el personal técnico de la entidad dependiente de la Diputación durante estos días señala que la mayoría de las plantas están en un buen estado en lo que respecta a esta enfermedad. Los indicios apuntan a que seguirá siendo así debido a las temperaturas frescas y suaves previstas, la práctica ausencia de precipitaciones y también el efecto de los potenciales tratamientos que se están dando o que se efectúen sobre ellas. Donde más se recomienda no bajar la guardia es en los siguientes casos: predios donde existan síntomas no bien controlados y aquellos donde la protección teórica del anterior tratamiento esté próxima a concluir, en especial si fue antes de las lluvias.

No trabajar la tierra

Los técnicos llaman la atención sobre a no conveniencia de trabajar la tierra en estos momentos, es decir, mientras la planta esté en floración y también a lo largo del período de formación del fruto. El motivo es evitar producir daños a las raíces de las plantas en una etapa crítica y también evitar que las esporas que aún haya en el terreno puedan ser proyectadas hacia las viñas. Lo que sí se deben mantener son los desbroces de la vegetación acompañante, pues mantenerla baja ayuda en el control del mildiu al favorecer la aireación.

Oídio

La situación es más favorable en cuanto al oídio, del que no se encontraron síntomas a causa de las protecciones y de las lluvias fuertes, que no son favorables a este hongo. Especialmente en las variedades de elevada sensibilidad, es preciso mantener la vigilancia.

También en las viñas con daños por granizo, en este caso debido a la botrytis, ya que se comenzaron a encontrar los primeros síntomas en variedades diferentes al albariño y también en zonas secas por mildiu de racimos de albariño, al ser oportunista. También se detectó un incremento en la presencia de manchas de black rot en las hojas, pero no en los racimos, y los primeros síntomas de acariosis en O Rosal.

El personal del Areeiro también señala que pronto debería tener lugar el nacimiento de las primeras ninfas de Scaphoideus titanus, el vector de la flavescencia dorada. Esta enfermedad no solo es de declaración obligatoria sino que hace falta arrancar y destruir las plantas enfermas, y realizar tratamientos.

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