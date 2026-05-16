Catastro hará en Meaño 3.100 fotografías de fachadas para una actualización de su base de datos

Vista de edificaciones en Lores, Meaño | Gonzalo Salgado

La Gerencia Territorial de Catastro de Pontevedra comunicó al Concello de Meaño la realización de trabajos de campo estos días en esta localidad saliniense. El motivo es la obtención de nuevas y actualizadas fotografías de las fachadas de las edificaciones en el término municipal.

Se trata de labores enmarcadas dentro de los trabajos de actualización y mantenimiento de la información catastral de la Dirección General de Catastro y se prevé la relación de alrededor de unas 3.100 fotografías en el municipio.

Personal acreditado

Con tal motivo, el alcalde, Carlos Viéitez, emitió esta semana un bando en el que informa a los vecinos de que el personal encargado de los trabajos fotográficos de Catastro “estará debidamente acreditado, portando unha certificación oficial expedida pola Dirección Xeral do Catastro”. En ella aparecerá la identificación del trabajador, con foto y DNI, empresa a la que pertenece y ámbito de actuación autorizado. El personal deberá llevar dicha acreditación de forma visible y exhibir su DNI si fuese requerido por las autoridades.

El objeto del bando es “informar previamente á cidadanía e evitar posibles incidencias ou confusións durante o desen-volvemento dos traballos na vía pública”. Las personas que tengan dudas pueden dirigirse a la Gerencia Territorial de Catastro de Pontevedra.