Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Caleiro honra a San Isidro e presume da súa tradición agrícola co desfile de carros

Houbo premios para os mellor engalanados e a festa continúa hoxe cunha nova Xuntanza dos Muíños

D. A.
16/05/2026 18:35
A procesión e o desfile de carros foron dos actos máis destacados do San Isidro de Caleiro deste ano
A procesión e o desfile de carros foron dos actos máis destacados do San Isidro de Caleiro deste ano
Aitana Vidal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

A festa de San Isidro de Caleiro volveu a encher esta parroquia vilanovesa de ambiente, onde o acto estrela foi o desfile de carros que este ano tamén tivo a súa versión infantil, aínda que foran de xoguete. O programa de actos comezou moi cedo pola mañá cunha gran tirada de bombas de palenque para anunciar a festividade do día e a medida que participantes, veciños e visitantes se achegaban ao recinto comezaba un pasarrúas a cargo de Xironsa, Boudebou e o grupo de danza de O Castro de Baión.

O desfile de carros engalanados estivo moi animado e non faltou o humor e o xurado tivo que empregarse a fondo para determinar quenes eran os gañadores, que levaron un premio en metálico de 250, 150, 100 e 50 euros, respectivamente, mentres para os rapaces en lugar de cartos, os premios consistiron en vales para a compra de xoguetes.

Non faltou un taller de pintacaras, reparto de chourizo, pan de millo e viño tinto, houbo pulpeira e a música de Unión y Fuerza. Este ano participou tamén a Asociación Pura Raza Cabalo Galego, Xacobe Pérez. Por suposto, houbo misa solemne e unha concurrida saída en procesión do santo.

Xuntanza dos Muíños

As celebracións en Vilanova terán continuidade no día de hoxe coa V Xuntanza de San Isidro nos muíños de Currás, a partir da unha da tarde. Os veciños que queiran asistir deben saber que se repartirá empanada, chourizos, pan de millo e viño, coa colaboración de Super Nito. Despois da misa haberá un pasarrúas ata os propios muíños onde se desenvolverá a festa, coa actuación do grupo de gaitas Os Cruceiros de Tremoedo e do Dúo Aché. Tanto organizadores como o Concello de Vilanova animan á asistencia a esta festa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620