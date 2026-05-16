O Salnés
A Finca de Parga acolle unha animada Romaría das Letras
Houbo música, xogos populares e xantar campestre
Numerosas persoas participaron onte na terceira edición da Romería das Letras que se desenvolveu na Finca de Parga de Meis, unha vez que os técnicos do Areeiro confirmaron que a zona era segura trala caída dun magnolio hai uns días. As Pandereteiras de San Lourenzo animaron a mañá, xunto cos Druídas, que deron paso a un xantar campestre a cargo do Club Mosteiro, aínda que tamén había mesas para as persoas que quixeron levar a comida da casa. Xa pola tarde houbo unha demostración das MMRR Os Pazos e actuaciós de Madialeva e os Festicultores Troup.