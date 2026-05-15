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Vilanova

Vilanova buscará en una segunda fase de los fondos EDIL el dinero para la plaza

El alcalde confirma que, desde la denuncia de la Cofradía, no volvió a haber analíticas extrañas en O Esteiro

Beni Yáñez
15/05/2026 00:15
El regidor, Gonzalo Durán, en el transcurso de una sesión plenaria
El regidor, Gonzalo Durán, en el transcurso de una sesión plenaria
| Gonzalo Salgado
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El Concello de Vilanova no renuncia a sacar adelante la proyectada remodelación de la plaza de abastos. El alcalde, Gonzalo Durán, indicó ayer preguntado sobre el particular que la entidad local buscará la inversión necesaria en una segunda fase de los fondos europeos EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local).

Eso sí, ahora la atención principal del gobierno local en cuanto a grandes infraestructuras está en la piscina y centro de talasoterapia de O Terrón, a donde se destinan los fondos de la primera convocatoria de este programa.

Con la histórica puesta en marcha de unas obras tan esperadas, el equipo de Durán trabaja para poder cerrar la tramitación de la última fase. Será una vez conseguida esta que se retomen los esfuerzos para la búsqueda de financiación del proyecto para el edificio de abastos.

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Las analíticas

Durán también indicó que, desde que la Cofradía pusiese denuncia el año pasado tras detectarse resultados con valores “imposibles” de contaminación fecal en las analíticas de bancos marisqueros, no volvieron a registrarse estos umbrales.

El caso sigue judicializado, confirmó, tras remitir la Policía Local las diligencias a la Fiscalía, tras advertirse valores que ningún técnico estimaba como posibles. Para alcanzar una calificación zona B, la presencia de la bacteria E. coli, típica de vertidos de fecales, no debe superar las 4.500 unidades por 100 gramos de muestra. Niveles de 20.000, ou 30.000 son ya normalmente considerados elevados, pero en algunas muestras analizadas en Vilanova hace unos meses aparecieron valores de hasta 400.000 unidades. Desde la denuncia, no se volvió a detectar nada semejante. “Que cada uno saque sus propias conclusiones”, dijo el regidor, sugiriendo una posible intencionalidad.

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