TDAH Salnés abrirá un nuevo grupo de apoyo para adultos debido al aumento de los diagnósticos

La presidenta de TDAH Salnés, Eva Silva, y la psicopedagoga de la asociación, Andrea Fernández Aitana Vidal

El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad señala que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) está presente entre un 2 y un 6% de la población adulta. Sin embargo, la mayoría de las personas que lo padecen, no lo tienen reconocido.

El mayor estudio, conocimiento y sensibilización a cerca de este problema de salud ha provocado que, en los últimos años, el número de adultos diagnosticados se haya multiplicado. Desde la asociación TDAH Salnés señalan que este aumento se debe, sobre todo, a los casos dados en mujeres. Esto es así, explica Andrea Fernández, psicopedagoga de la entidad, porque “en la historia han estado muy poco visibilizadas y, aunque pasaban por estados más depresivos o ansiosos, nunca se habían planteado tener una condición. Sin embargo, ahora sí.”

De esta manera, indica, hay muchas madres que se están dando cuenta, a raíz de que profesores y profesionales, diagnostican a sus hijos o hijas con este trastorno, de que ellas también lo padecen. Para, especialmente estas mujeres, pero también para los hombres que presenten esta condición, está previsto que la asociación cree, próximamente, un nuevo grupo de apoyo que tendrá por objetivo, primeramente, explica Fernández escuchar a las personas, dejar que lloren y, después, ayudarlas a planificarse, a reestructurarse y a cuidarse.

“Es importante contar con un diagnóstico ya que, por ejemplo, mujeres que están pasando por un trastorno depresivo o, ansioso depresivo, saber que presentan esta condición, les ayuda a entenderse y le da más estrategias para cuidarse”, señala la psicopedagoga.

Síntomas

Algunos de los rasgos comunes que presentan las mujeres que pueden llegar a padecer TDAH y que no han sido diagnosticadas, indica Fernández, están relacionados con la desorganización, con el sentimiento de culpa, con la tristeza o, por ejemplo, “con llegar tarde siempre a todos los sitios”.

Evaluar a una mujer es más difícil que a un hombre porque suelen camuflar más los síntomas” Andrea Fernández, psicopedagoga

La dificultad de diagnosticar a una mujer, cuenta, reside en que los síntomas, desde la infancia, “los camuflan más”. Y explica: “El niño desde pequeño puede ser ya muy movido y entonces la familia ya se pone en alerta pero, sin embargo, la niña, no tiene por qué presentar este síntoma, tiene otros que pasan más desapercibidos”, detalla Fernández. Y continúa: “Esto hace que los años pasen y, cuando la mujer llega a la adolescencia, esa velocidad que tenía el niño pequeño, ella la coja en la cabeza, los pensamientos no paren... entren en bucles y, puedan llegar a caer en depresiones”.

Teniendo todo esto en cuenta y, además, destacando que los estudios de las enfermedades, declara, están basados sobre todo en hombres, es mucho más complicado diagnosticar a una mujer con este trastorno que a un varón. “Es por ello que tenemos que dar mayor visibilidad al TDAH en adultos y, sobre todo en mujeres, en la asociación lo que más hacemos es escuchar, porque ellas necesitan hablar, se sienten frustradas y viven desde la soledad lo que les está ocurriendo. Tienen sentimiento de culpa”, cuenta Fernández.

Además, aclaran, normalmente este trastorno no se presenta solo en las personas, así, mientras unas tienen TDAH y trastorno de la alimentación, otra lo combina con el trastorno de piernas inquietas, con un trastorno bipolar o, por ejemplo, con un trastorno límite de la personalidad.

Asistentes a un taller de la asociación TDAH Salnés Aitana Vidal

Esto quiere decir, detallan, que es importante tener el diagnóstico, pero, también contar con profesionales de la sanidad que puedan ayudar a los pacientes a gestionar sus vidas, ya que en muchos casos este tipo de valoración “incapacita para muchas cosas”, cuenta Eva Silva, presidenta de TDAH Salnés y un ejemplo de persona adulta diagnosticada con este trastorno.

Entenderse

Para Silva, contar con el diagnóstico -en su caso llegó a los 50 años- le sirvió para “colocar cada cosa en su sitio, para saber qué me estaba pasando y poder entenderme”. La presidenta de la asociación cuenta que cuando le pusieron nombre a su trastorno -que fue acompañado de un diagnóstico de fibromialgia- ella ya conocía este “mundo” por su hija, por la que fundó la entidad en el 2015.

Actualmente, Silva señala que lo más negativo de su condición es “el tema de la impulsividad, es lo que más rabia me da de mí. Hay veces que, en ese sentido, pierdo el control”.

Ya con 23 años, recuerda, el médico que la trató de depresión le indicó que ella “vivía las cosas como en una noria, subiendo y bajando, que saltaba de la alegría a la infinita tristeza, que siempre estaba mirando hacia adelante, que mi cabeza siempre estaba en funcionamiento”. Ahora, rememora, esas palabras tienen más sentido, ya que ahora sabe que es una persona con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Es necesario dotar a los centros de salud y hospitales de profesionales que puedan atender estas necesidades” Eva Silva, presidenta de TDAH Salnés

De esta manera, pide al Sergas que dote los diferentes centros de salud u hospitales de profesionales que puedan atender tanto a adultos como a niños y niñas.

Mientras todo ello ocurre y la visibilización de este trastorno, sobre todo, en personas mayores, es más alta, desde la asociación TDAH Salnés continúan trabajando. Así, cuentan con tres áreas de servicios: la terapéutica, la educativa y la relacionada con el ocio. A través de ellas ponen al servicio de aquellos que lo necesiten gabinetes profesionales, apoyo escolar, talleres pedagógicos o grupos de apoyo.