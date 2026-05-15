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Mulleres Salgadas reclama la aplicación de la exención de cuotas a la Seguridad Social

La medida fue anunciada hace unas semanas “pero el sector marisquero no puede esperar más”, advierten

Beni Yáñez
15/05/2026 20:34
Mariscadoras en faena en un arenal de Vilanova
Mariscadoras en faena en un arenal de Vilanova
| Gonzalo Salgado
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La asociación Mulleres Salgadas  reclama la aplicación inmediata de la exención de cuotas a la Seguridad Social anunciada por el Ejecutivo. “El marisqueo gallego, sin ingresos desde febrero, exige medidas urgentes al Gobierno”, subrayan desde el colectivo.

Recuerdan que este sector en Galicia “atraviesa una situación de extrema gravedad tras más de tres meses sin actividad ni ingresos”. Desde el pasado mes de febrero la sucesión de temporales provocó la mortandad masiva del recurso marisquero, obligando a un cierre forzoso de la actividad por causas de fuerza mayor, “completamente ajenas a la voluntad de las trabajadoras y trabajadores del sector”, insisten. Esta situación “ha dejado a miles de familias sin ingresos durante meses”.

A pesar de ello, las personas afectadas continúan obligadas a abonar mensualmente su cuota al Instituto Social de la Marina, “lo que está generando un escenario de grave vulnerabilidad económica y social”, advierten. Ante esta situación, Mulleres Salgadas remitió hoy una comunicación a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En dicho escrito, la entidad reclama la aprobación y aplicación inmediata de la exención de cuotas a la Seguridad Social anunciada hace unas semanas, con carácter retroactivo y garantizando el mantenimiento de los derechos de cotización. “La medida fue anunciada, pero el sector no puede esperar más”, afirman en un comunicado.

Trabajadores del sector en aguas de O Esteiro, en Vilanova de Arousa

El Gobierno ultima la esperada exención de cuotas a la Seguridad Social del marisqueo durante los paros

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