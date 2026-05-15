Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

La obra de la pasarela de Rego do Alcalde avanza en plazo y entra su “recta final”

El regidor visitó hoy los trabajos, que ya instalaron tres de los cinco módulos de la futura plataforma

Beni Yáñez
15/05/2026 19:01
Gonzalo Durán en su inspección a las labores en marcha
Gonzalo Durán en su inspección a las labores en marcha
| cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La obra de construcción de la esperada pasarela peatonal en Rego do Alcalde avanza en plazo y entra en su “recta final”. Así lo indicaron hoy desde el Concello de Vilanova, tras una visita a la zona del regidor, Gonzalo Durán.

Los pilares del puente ya estaban instalados y la pasarela, que consta de cinco módulos, tiene los tres primeros colocados. “Segue a cumprir o cronograma previsto”, valoró el primer edil durante su visita de inspección a los trabajos. “Viñemos a ver a montaxe da pasarela e sorprendeunos moito como está quedando porque vai a converterse nun símbolo de Vilanova e, por suposto, da parroquia de San Miguel de Deiro”, añadió. “Á parte de cumprir o servizo de unir ambas marxes é unha obra estéticamente bonita”, valoró el popular.

Demanda vecinal

Desde el Ayuntamiento vilanovés también señalaron este viernes que “o remate desta infraestrutura cumprirá cunha demanda importante da veciñanza da parroquia de San Miguel, e tamén coas necesidades dos peregrinos que descorren habitualmente por esta senda, ademáis de poñer en valor unha contorna paisaxística de alto valor para a nosa vila”.

La previsión es que la estructura esté totalmente finalizada y transitable para este verano.

La actuación está adjudicada en favor de Marconsa SL, por importe de 336.236,49 euros, y cuenta con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620