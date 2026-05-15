La obra de la pasarela de Rego do Alcalde avanza en plazo y entra su “recta final”

Gonzalo Durán en su inspección a las labores en marcha | cedida

La obra de construcción de la esperada pasarela peatonal en Rego do Alcalde avanza en plazo y entra en su “recta final”. Así lo indicaron hoy desde el Concello de Vilanova, tras una visita a la zona del regidor, Gonzalo Durán.

Los pilares del puente ya estaban instalados y la pasarela, que consta de cinco módulos, tiene los tres primeros colocados. “Segue a cumprir o cronograma previsto”, valoró el primer edil durante su visita de inspección a los trabajos. “Viñemos a ver a montaxe da pasarela e sorprendeunos moito como está quedando porque vai a converterse nun símbolo de Vilanova e, por suposto, da parroquia de San Miguel de Deiro”, añadió. “Á parte de cumprir o servizo de unir ambas marxes é unha obra estéticamente bonita”, valoró el popular.

Demanda vecinal

Desde el Ayuntamiento vilanovés también señalaron este viernes que “o remate desta infraestrutura cumprirá cunha demanda importante da veciñanza da parroquia de San Miguel, e tamén coas necesidades dos peregrinos que descorren habitualmente por esta senda, ademáis de poñer en valor unha contorna paisaxística de alto valor para a nosa vila”.

La previsión es que la estructura esté totalmente finalizada y transitable para este verano.

La actuación está adjudicada en favor de Marconsa SL, por importe de 336.236,49 euros, y cuenta con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses.