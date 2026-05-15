Aprueban 610.000 euros para inversiones en Cambados, en Vilanova y en Sanxenxo

luis lopez Deputacion Pontevedra

La Diputación de Pontevedra aprobó hoy en junta de gobierno inversiones por valor de cerca de 610.000 euros en favor de municipios salinieses como son Cambados, Sanxenxo y Vilanova de Arousa. A través de las diferentes líneas del Plan +Provincia, se beneficiará la programación cultural, reformas de espacios urbanos y la contratación temporal en la administración pública.

Por ayuntamientos y al detalle, en el caso de Cambados se destina 90.000 euros de la línea 2 a financiar actividades de enoturismo, de clown y circo, la carrera popular 10KM, diversas iniciativas turísticas, las verbenas de la LXXIV Festa del Albariño, el programa Natur Cambados 2026, la IV Feria de Productoras, en Feminino, y la atención a la diversidad funcional y sanida. Con los 210.000 euros de la línea 3 se contratarán siete operarios de servicios, seis monitores de ocio y tiempo libre, un peón lacero, un limpiador, un técnico de administración, un analista de comercio, un supervisor de instalaciones deportivas y un técnico de gestión forestal.

Para Sanxenxo van 125.000 euros a fin de financiar parte del proyecto de pavimentación de la calle Vigo, el paseo de Silgar y el camino de Baltar, así como la reordenación del tráfico del paseo desde la rotonda de Baltar. Se ampliará la acera del paseo para darle una mayor extensión a los peones, mejorando la accesibilidad y reordenando el aparcamiento. Además, se reordenará el acceso desde la carretera PO-308 y se mejorará el cruce del paseo y la calle de Vigo y se eliminará el estrechamiento en el Camiño de Baltar, donde también se mejorará la incorporación hacia la PO-308. Por último, se harán actuaciones para reducir la velocidad, se reordenarán los cruces y se repondrá la señalización.

En Vilanova

A Vilanova, van 370.000 euros para financiar la aportación municipal del proyecto de regeneración de espacios urbanos, que recibió ya 900.000 euros, de tal forma que es una obra financiada al 100% por la Diputación. Se obra en Valle- Inclán, Agustín Jambrina, San Mauro y Laxe, en la que se procederá a reponer firmes, aceras y mejorar la accesibilidad, así como mejorar las diferentes redes de servicios.