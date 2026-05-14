Somos considera que el reglamento de la Escuela Infantil se aplicó “ilegalmente”
Somos Ribadumia emitió hoy un comunicado en el que acusa al gobierno local de llevar “tres anos aplicando ilegalmente unhas normas que non estaban en vigor” en lo que se refiere al reglamento de la Escuela Infantil. “No Pleno do pasado xoves, David Castro intentou facer pasar desapercibido un cambio no regulamento de funcionamento da escola infantil. Non foi casualidade”, afirman.
“O que aconteceu realmente foi que David Castro levou a Pleno uns cambios normativos xa aprobados no Pleno ordinario celebrado o 4 de maio de 2023”, aseguran. Entonces se había votado una modificación del reglamento de la Escuela Infantil. Sin embargo, sostienen que “o problema veu despois, pois noutro exercicio de pura desidia o goberno deixou estes cambios sen publicar e sen aprobación definitiva, polo tanto non chegaron a entrar en vigor”. “Non chegaron a entrar en vigor, pero no goberno ninguén caeu na conta, co resultado de que o goberno do señor Castro leva tres anos aplicando eses cambios, incluída a redución de horario no verán que obriga a recoller as crianzas como moi tarde ás catro da tarde, como se os mesmos estiveran en vigor, cando non é así”.
Ahora, aseguran que el ejecutivo en Pleno “limitouse a levar unha parte do mesmo, deixando fora o resto, mantendo a problemática viva”.