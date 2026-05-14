‘Marea de peixes das Letras’ en A Illa

Los alumnos los colgaron hoy hacia el mediodía | Aitana Vidal

La Biblioteca de A Illa organizó hoy la actividad ‘Marea de peixes das Letras”, con motivo de la próxima celebración de la Letras Galegas. Participan los alumnos de todos los centros educativos del municipio.

Cada estudiante debió seleccionar la palabra gallega que más le guste, realizando pequeños peces de madera, pintura o rotuladores, pinceles y cordeles. Por el otro lado de estas creaciones, cada uno escribió su palabra elegida.

Tras la “pesca” de las palabras seleccionadas y la elaboración de cada una de las manualidades, una por alumno, estas se colgaron esta jueves en una red de pesca, exponiéndolas al público en el entorno de la propia Biblioteca municipal.