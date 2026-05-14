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A Illa

‘Marea de peixes das Letras’ en A Illa

La Biblioteca y todo los centros educativos participan en una actividad con motivo del 17 de mayo

Redacción
14/05/2026 19:57
Los alumnos los colgaron ayer hacia el mediodía
Los alumnos los colgaron hoy hacia el mediodía
| Aitana Vidal
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La Biblioteca de A Illa organizó hoy la actividad ‘Marea de peixes das Letras”, con motivo de la próxima celebración de la Letras Galegas. Participan los alumnos de todos los centros educativos del municipio.

Cada estudiante debió seleccionar la palabra gallega que más le guste, realizando pequeños peces de madera, pintura o rotuladores, pinceles y cordeles. Por el otro lado de estas creaciones, cada uno escribió su palabra elegida.

Tras la “pesca” de las palabras seleccionadas y la elaboración de cada una de las manualidades, una por alumno, estas se colgaron esta jueves en una red de pesca, exponiéndolas al público en el entorno de la propia Biblioteca municipal.

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