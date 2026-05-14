Fallece Benito Blanco, miembro de Protección Civil de Ribadumia y campanero de Cobas

Blanco falleció a los 68 años | cedida

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ribadumia lamentó hoy el fallecimiento de uno de sus integrantes. Benito Blanco Pérez ‘O Paxaro’ falleció este jueves, a los 68 años. Era miembro activo de Protección Civil, agrupación en la que llevaba más de quince años.

Además, Benito Blanco era también muy conocido y querido en Meaño, ya que era el maestro campanero de Cobas.

Los restos del difunto se velan en la sala número dos del tanatorio de Ribadumia. La salida tendrá lugar este viernes 15, a las cuatro de la tarde, hacia la iglesia de Santa Cristina de Cobas, donde tendrá lugar el funeral, a las 16:30 horas. La inhumación será a continuación en el cementerio de esta parroquia meañesa.

Sus compañeros de Protección Civil vestirán el uniforme como homenaje.