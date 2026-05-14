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O Salnés

El tripulante de la lancha que arrolló a la dorna apuntó a un deslumbramiento por el sol 

El vecino de O Grove que iba en la embarcación menor tuvo que ser trasladado a la UCI de Montecelo

B. Y. O Salnés
14/05/2026 00:15
Un hombre observa los destrozos sufridos por la dorna, ayer, en el puerto cambadés de Tragove
Un hombre observa los destrozos sufridos por la dorna, ayer, en el puerto cambadés de Tragove
| Gonzalo Salgado
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Un deslumbramiento debido al sol. Esto fue lo que el piloto de la embarcación que ayer arrolló a una dorna en la costa entre O Grove y Cambados indicó a las emergencias poco después del accidente, en su llamada al 112 alertando de la situación. En la misma comunicación, solicitaba medios de apoyo debido a que el otro tripulante estaba herido. 

Aunque todavía será necesario esperar a las conclusiones que arroje la investigación oficial, la misma central de emergencias del 112 Galicia recogía en la llamada del aviso lo que se tiene como primera hipótesis de trabajo. El alertante al teléfono era el navegante de la embarcación mayor, que refirió a la central que “o reflexo do sol dificultou a visibilidade, o que lle impediu detectar a outra embarcación a tempo”, recoge el 112. El impacto causó importantes daños en la dorna, sobre todo en la parte de popa, aunque esta pudo ser remolcada hasta Tragove.

Debido a las heridas sufridas, el tripulante de la dorna, un vecino de O Grove de unos setenta años, tuvo que ser trasladado ayer al Hospital de Montecelo, donde ingresó la UCI.

Estado en que quedó la dorna afectada

Un herido en la UCI tras el choque de una lancha y una dorna entre Cambados y O Grove

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