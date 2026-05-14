Caleiro prepara un San Isidro con desfile de tractores, también infantil, y con nueva Xuntanza nos Muíños

Un momento de la presentación de hoy, que incluyó ya degustaciones | Aitana Vidal

El Concello de Vilanova y la comisión de fiestas presentaron hoy el programa de un fin de semana cargado de actividad en Caleiro y Currás. La localidad celebrará el sábado el San Isidro, patrón de labradores, mientras que el domingo tendrá lugar la quinta edición de la Xuntanza nos Muíños. Habrá comida, música, actos litúrgicos y los tradicionales desfiles de carros engalanados. El alcalde, Gonzalo Durán, encabezó el acto de presentación, junto a miembros de la comisión organizadora y otros integrantes del gobierno local.

Los actos arrancarán el sábado. A primera hora se iniciará una salva de bombas, con pasacalles a cargo de Xironsa, Boudebou y el grupo de danza de O Castro de Baión.

A mediodía tendrá lugar la misa cantada y ofrenda al santo. A continuación, saldrá el desfile de carros y tractores engalanados, que también tendrá versión infantil, con carros de juguete. Ambos tendrán premios.

Así, los adultos optarán a 250 150, 100 y 75 euros, además de trofeos, para los cuatro primeros clasificados, respectivamente. Para los clasificados del cinco al diez, habrá 50 euros. Los premios para los más pequeños serán vales para la compra de juguetes.

A continuación, habrá taller de pintacaras, así como el habitual reparto de chorizos, pan de maíz y vino tinto. También habrá pulpeira y foodtrucks, todo amenizado con Unión y Fuerza. Se piden donativos de dos euros y se volverá a contar con la participación del presidente de la Asociación Pura Raza Cabalo Galego, Xacobe Pérez.

A las cinco y media de la tarde habrá fiesta de la espuma y, desde las 22 horas, verbena con Marbella y Unión y Fuerza.

El domingo

Ya en la jornada dominical, la V Xuntanza de San Isidro en los molinos de Currás comenzará a partir de las 13 horas. Se invitará a todos los vecinos que quieran asistir a empanada, chorizos, pan de maíz y vino, con la colaboración de Super Nito.

También se contará con un pasacalles, a la salida de la misa, hasta los propios molinos donde se desarrollará la fiesta, con actuación del grupo de gaitas Os Cruceiros de Tremodo. La tarde dará paso también a la actuación musical del Dúo Aché.

Desde la comisión y el Concello animan a la asistencia. El año pasado, el desfile de tractores tuvo una veintena de participantes, mientras que 22 lo hicieron en la categoría infantil. En la cita de 2025, la comisión dio salida a más de 1.200 raciones de pan de maíz, por lo que el regidor vilanovés habló ya de fiesta “consolidada”.

Por su parte, el teniente de alcalde y diputado provincial, Javier Tourís, avanzó que, en la tarde del sábado, la Diputación aportará una “sorpresa” que “estou seguro, a todos encantará”, concluyó.