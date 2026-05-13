Vilanova lanza la X edición del Campamento Tecnológico de Verano en Vista Real

Cartel promocional de esta actividad

El Concello de Vilanova presentó hoy la que será décima edición de su Campamento Tecnológico de Verano, que funcionará durante las vacaciones de los más jóvenes.

La actividad impartida por Salnés Campus se realizará durante todo el mes de julio en el pazo de Vista Real y estará destinada a mejores de entre 8 y 16 años con inquietudes tecnológicas que quieran aprovechar durante los meses de ocio para aprender o seguir formándose en las nuevas tecnologías.

“A mente hai que utilizala e non tela apagada ou medio durmida no verán”, valoró ayer el alcalde, Gonzalo Durán, durante la presentación de la actividad.

Los contenidos incluirán impresión 3D donde el alumnado podrá diseñar e imprimir sus propios trabajos; iniciación en la aeronáutica, donde construirán su propia aeronave y conocerán cómo vuelan estos aparatos. También participarán en sesiones de robótica, así como una de las actividades más demandadas: manejar drones a través de los retos y juegos. Por último, conocerán los secretos de la inteligencia artificial-

El precio semanal será de ochenta euros y los interesados pueden visitar este enlace, donde encontrarán todos los datos, horarios y se podrán inscribir.