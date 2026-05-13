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O Salnés

Un herido en la UCI tras el choque de una lancha y una dorna entre Cambados y O Grove

Se trata de un vecino del municipio meco que tuvo que ser trasladado a Montecelo debido a la gravedad de las lesiones

B. Y. O Salnés
13/05/2026 12:37
Estado en que quedó la dorna afectada
Estado en que quedó la dorna afectada
| Gonzalo Salgado
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Una persona resultó herida esta mañana en un accidente marítimo ocurrido en Cambados. Según confirmaron fuentes del 112 Galicia y Guardia Civil, se trató de una colisión entre una embarcación pesquera deportiva y una dorna, resultando lesionado el tripulante de este segundo barco, de menor eslora. 

El accidente se produjo hacia las diez de la mañana, en el canal de entrada, entre O Grove y Cambados, en un punto más próximo a la costa del municipio albariñense, refirieron desde la central de coordinación de las emergencias. Por motivos que se investigan, ambas embarcaciones chocaron, resultando herido el tripulante de la dorna, un vecino de O Grove, M. P., de unos setenta años, con lesiones de consideración. Fuentes oficiales confirman que tuvo que ser trasladado al Hospital Montecelo, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El herido pudo ser trasladado a tierra por la embarcación deportiva implicada en el mismo suceso, desembarcando al tripulante que necesitaba asistencia en una de las rampas de descarga en las inmediaciones de la lonja. Hasta allí se trasladaron efectivos del 061-Urxencias Sanitarias, que atendieron al herido y lo trasladaron hacia el centro hospitalario. 

También acudieron al punto agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, sumándose a un operativo en el que, además, el 112 Galicia alertó también a Salvamento Marítimo y a Gardacostas de Galicia. 

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