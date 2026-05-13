La Festa dos Callos cambia de chef: la vecina Carmen da paso al cocinero Paco Caneda

Despacho en la pasada edición de esta fiesta gastronómica | Gonzalo Salgado

El Concello de Meis anunció hoy un cambio sustancial en la próxima Festa dos Callos, que se celebrará el 12 de julio. La alcaldesa, Marta Giráldez, explicó que, por motivos de la salud, Carmen, la vecina que venía encargándose de la cocina, no podrá hacerlo este año. Ella había estado detrás de los fogones durante las últimas dos décadas e, incluso antes, echaba una mano a su marido, que la precedió en esta labor.

Así pues, el Concello tuvo que buscar reemplazo para esta edición y han llegado a acuerdo con el cocinero Paco Caneda, profesor además del conocido taller de hostelería de O Salnés.

“É un reto personal, espero estar á altura” de la labor de Carmen todo estos años, valoró el chef.

Como manda la tradición, deberá hacer frente a la preparación de entre 5.000 y 6.000 raciones, lo que supone movilizar 600 kilos de garbanzos y 200 solo de carne, comenzando en los fogones a media tarde del día anterior y trabajando toda la noche. Para ello se servirá de un grupo de colaboradores que, sobre todo, lo ayudarán a cortar, una larga tarea.

Además, hay otra novedad: este año, por primera vez, se prepararán raciones separadas de callos aptos para celíacos, renunciando al uso de harina y otros productos con gluten.