A Illa inicia la rehabilitación de las gradas del campo de fútbol del Salvador Otero

Trabajos en las instalaciones | cedida

El Concello de A Illa de Arousa anunció hoy el inicio de las obras de rehabilitación de las gradas do campo de fútbol Salvador Otero, con una inversión de 105.686 euros. Los trabajos contemplan la reforma integral de las pérgolas de la grada, la limpieza, impermeabilización y pintado de la cubierta, la sustitución de canalones por otros nuevos de mayor capacidad, la aplicación de imprimaciones anticorrosión en toda la estructura metálica y la puesta a punto del cierre perimetral del recinto, que recuperará su estanqueidad y aspecto original.

Así lo indican desde el gobierno local, desde donde también señalan que esta actuación culmina un proceso de renovación integral que el ejecutivo isleño acometió de forma continuada en el Salvador Otero. En los últimos meses ya se completó la sustitución del alumbrado por 24 nuevos proyectores led, con una inversión de 67.000 euros, que mejoraron “notablemente” la eficiencia energética y permiten el uso nocturno del campo. También se ampliaron los banquillos, con una inversión de cerca de 14.000 euros, para adecuarlos a las exigencias de la categoría.

El alcalde, Luis Arosa, valoró que “o Salvador Otero é moito máis ca un campo de fútbol. É un símbolo deste pobo, un espazo onde varias xeracións da Illa viviron momentos inesquecibles”.

“Que no ano do centenario do Céltiga poidamos entregarlles unhas gradas rehabilitadas e dignas é algo que nos enche de orgullo. É un compromiso que asumimos co deporte local e con toda a veciñanza”, señaló.