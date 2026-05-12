Suárez destaca la inversión de A Illa en formación, empleo, turismo y servicios básicos

El teniente de alcalde de A Illa, en un pleno de la entidad comarcal | Mónica Ferreirós

El teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda de A Illa, Manuel Suárez, destacó hoy la inversión municipal en formación, empleo, promoción turística y mantenimiento de viales, así como en sostenimiento y uso de servicios comarcales y el abastecimiento de agua. Lo hizo tras una junta local de gobierno en que se aprobaron fondos para todo ello, financiando servicios que se prestan a través de la Mancomunidade de O Salnés.

Así, el gobierno insular autorizó un pago de 72.836,97 euros a la entidad supramunicipal, correspondiente al tercer trimestre de 2025. Varios de los ejes de estas inversiones incluyen partidas para el taller de hostelería comarcal y el programa integrado de empleo, así como la promoción turística.

En cuanto a los pagos a la entidad mancomunada para el abastecimiento, Suárez subrayó los “máis de 15.000 euros só neste cuadrimestre para garantir subministro de auga e reducir custos enerxéticos cunha planta fotovoltaica na ETAP de Treviscoso”, la planta de tratamiento y potabilizadora.

Otras aportaciones fueron las siguientes: servicio de bacheo (1.594,65 euros), servicio de motoniveladora (1.584,75 euros), servicio de tractor desbrozadora (4.210,32), uso de las minipalas limpiadoras (5.741,81 euros), servicio de camión-grúa (219,37 euros), servicio de conservación ambiental (5.990,82 euros), el llamado Fondo de Compensación Ambiental 2025 (6.084,88 euros) y suministro de agua potable, por 12.188,59 euros.