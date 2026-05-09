Más vehículos que conductores: O Salnés suma 90.000 motores y 74.692 personas con carnet

Coches circulando y estacionados en Vilagarcía Gonzalo Salgado

En un momento en el que la mayor parte de los municipios buscan alejar a los vehículos del centro diseñando calles únicamente peatonales y creando aparcamientos disuasorios a las afueras, la cifra de turismos, motocicletas, camiones o furgonetas que están matriculadas en cada una de ellas, no deja de ascender.

En la comarca de O Salnés, por ejemplo, en tan solo diez años, el número de motores que circulan por las carreteras aumentó en más de 10.000. Así, mientras en el año 2014 había registrados poco más de 78.000 vehículos, los últimos datos recogidos por el Instituto Galego de Estatística (IGE), señalan que en el 2024 la cantidad aumentó hasta los 90.188. De un año para otro, casi se sumaron mil a este parque automovilístico, ya que en el 2023 los datos suman 89.200.

Esta cantidad de vehículos -que engloba tanto a turismos como a camiones, furgonetas, autobuses, motos y tractores- es superior al número de personas que cuentan con carnet de conducir en el mismo territorio. De esta manera, en la comarca, según los últimos apuntes publicados, en este caso por la Dirección General de Tráfico (DGT), hay hasta 74.692 conductores, lo que significa unos 15.000 permisos menos que transportes.

Tres primeros

En el caso de Vilagarcía, una localidad que supera, por poco, los 38.000 habitantes, tiene matriculados a un total de 26.319 vehículos, de los cuales, casi 20.000 son turismos.

En cuanto a personas con carnet la cifra llega a casi las 24.000, lo que significa que un 63% de los vecinos y vecinas censadas en este municipio cuentan con permiso de circulación para manejar algún tipo de vehículo.

La lista de las localidades con mayor parque automovilístico de O Salnés la sigue Sanxenxo con un total de 14.902, de los que, poco más de 10.600, son coches. En este caso hay que tener en cuenta que la población de este municipio es de 18.016 (datos del Instituto Nacional de Estadística -INE- del 2025) y las personas que tienen permiso de conducción llega a las 12.034, por lo que únicamente unas 6.000 -cifra en la que están sumados todos los menores de edad- no están en disposición de manejar un vehículo.

La suma de coches en la capital del albariño es de 8.524 y los vehículos totales 11.746. En esta villa las personas con algún tipo de permiso de conducción son 10.115.

Coches circulando y estacionados en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Otros municipios

Los concellos de Vilanova de Arousa y O Grove tienen unos datos muy parecidos. Mientras en el primero de los municipios los motores totales alcanzan la cifra de 9.232 en la localidad meca hay matriculados 8.836. Los turismos representan en ambos casos un 70% del total, sumando en Vilanova hasta 6.551 y en O Grove 6.272. Por su parte, conductores tienen, respectivamente, 7.338 y 7.389, de nuevo, un número muy similar, debido a que la población tan solo varía en unas 600 personas entre ambos.

Los dos siguientes concellos de O Salnés que aparecen en este listado publicado por el IGE son Ribadumia (5.518 vehículos totales y 3.812 turismos) y Meaño (5.309 motores de los cuales 3.724 corresponden a coches). En cuanto a los vecinos y vecinas de estos concellos que cuentan con carnet las cifras alcanzan en el primero de los municipios los 3641 y, en el segundo, 235 personas más, lo que significa 3876.

Meis es la siguiente localidad en cuanto a número de motores circulando en sus carreteras ya que cuenta con 5.144. De todos ellos, coches son poco más del 63% o, lo que es lo mismo, 3265. Las personas censadas en esta villa que disponen de permiso para el manejo de alguno de ellos suman 3.346.

El encargado de cerrar el ranking de los municipios de O Salnés en cuanto al número de vehículos matriculados es A Illa. En este caso existen un total de 3.536 y más de 2.600 son turismos.

El último dato es que los vecinos y vecinas de este municipio isleño que cuenta con carnet de conducir son 2.977, lo que representa casi al 60% de la población.

Antigüedad

Una de las características principales de los vehículos que circulan por los nueve municipios de la comarca es que presentan, de media, una antigüedad de casi 15 años, en concreto 14,74. Debajo de esta cifra, pero por muy poco, solo se encuentran los matriculados en Sanxenxo (14,45), Vilagarcía (14,02) y a A Illa (14,49).

En el otro lado de la balanza y, por tanto, los vehículos más antiguos se encuentran en los municipios de Ribadumia y Meis, concellos en los que la media rebasa la frontera de los quince años -15,11 y 15,18 respectivamente-.

El dato se reduce si se contabilizan únicamente los años de los turismos y, se dejan fuera, por ejemplo, a las furgonetas, camiones o motocicletas. En este caso la cifra es de 14,51 (dos décimas menos). En este caso, las localidades que tienen sobre sus carreteras coches con menos años son, de nuevo, Sanxenxo, Vilagarcía y A Illa (13,92, 14,23 y 14,34).

Descienden las ventas y el presupuesto medio para comprar coches en Arousa Más información

En este sentido, los concesionarios de O Salnés ya reflejaban, este mismo año, que estaban registrando un notable descenso de las ventas de coches, destacando las de los turismos de ocasión y segunda mano.

De la misma manera, estos mismos negocios apuntaban a que también el presupuesto medio por parte de los clientes había caído pasando a los 15.000 euros, cuando hace diez años las cantidades oscilaban entre los 20.000 y 30.000 euros.