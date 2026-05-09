Rueda preside un encuentro del PP en Ribadumia con la vista puesta en las municipales

Un momento del acto de este viernes, en Lagar de Pintos | cedida

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participó este viernes en las Xornadas de Convivencia del PP de la provincia de Pontevedra, celebradas en la Bodega Lagar de Pintos, en Ribadumia, donde también estuvieron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente provincial del PP pontevedrés, Luis López.

Desde el PP señalan que el encuentros sirvió para poner en valor la “receita” de “unión e escoita” que quieren potenciar de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. La jornada contó con un centenar de participantes, entre ellos, además, alcaldes, portavoces municipales, conselleiros, diputados, senadores, delegados territoriales y personal técnico, que asistieron a este punto de encuentro bajo el lema “As túas ideas, o noso proxecto”.

El presidente de los populares gallegos, que participó en un pequeño paseo por el entorno, destacó el proyecto del PP de la provincia de Pontevedra, bajo el liderazgo de Luis López, al frente de un partido que gobierna en 25 municipios. Así, animó a los asistentes a continuar “engraxando a maquinaria de gañar eleccións” del PPdeG, poniendo la vista en las próximas elecciones municipales para lograr más alcaldías.

Por su parte, el presidente provincial también subrayó el trabajo realizado en los 61 ayuntamientos de la provincia, con proyectos “fortes e cohesionados”.

Los asistentes disfrutaron de una jornada de coaching sobre gestión de comunicación y de actividades lúdicas, donde se puso en valor el “espírito de equipo dos populares”. Este encuentro culminará este sábado con una andaina por el entorno de O Grove, concluyeron desde el Partido Popular.