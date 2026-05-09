Ribadumia aprueba un presupuesto de 6,4 millones con críticas a la inversión

La Corporación en Pleno, en una imagen de archivo | Gonzalo Salgado

La Corporación de Ribadumia aprobó en el Pleno de este jueves el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 6,4 millones de euros. El documento salió adelante con los votos favorables del PP, suficientes pese a encontrarse los votos contrarios de PSOE y Somos Ribadumia.

La concejala de Contas, Vanesa Jorge, defendió que el documento es el resultado de un “grande esforzo na xestión” para “manter a calidade nos servizos e os investimentos” mientras se mantienen congelados precios, tasas e impuestos, desde 2012. Así, el incremento en ingresos llega a través de las aportaciones de otras administraciones, como la revisión al alza de la aportación de la Xunta al Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Las críticas

PSOE y Somos afearon que el capítulo de inversiones baja de forma importante, de 1,85 millones de euros en el presupuesto anterior, a 846.000 euros. La concejala de gobierno respondió que este año todavía no están recogidas otras importantes previsiones de proyectos, como una humanización en el Calexón Loureiro y entorno de la capilla que, solo con la parque que tiene previsto aportar la Diputación, incrementarán en 700.000 euros los fondos destinados a obras.

Sergio Soutelo (Somos) criticó además que el presupuesto “chegue tarde”, “outro ano máis” con la anualidad comenzada. Javier Mougán (PSOE) también lamentó las “cantidades claramente insuficientes” para una red de aguas “que presenta un estado moi deteriorado e que leva meses acumulando roturas”.

El alcalde, David Castro, pidió “responsalidade co que se di”. Recordó que Ribadumia realizó una auditoría municipal del agua, pero tanto el regidor como la concejala de Contas recordaron que el abastecimiento ribadumiense es “complexo” y depende en buena medida de una acción comarcal, toda vez que se sirve de un depósito que también nutre a Sete Pías y a Meis.